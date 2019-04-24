Крадут прямо возле полиции: в Одесской области пожаловались на автоворов

Воры позвонили своей жертве с предложением выкупить краденое

Воры терроризируют автостоянки в Одесской области. Фото: Думская

В Одесской области жители села Великий Дальник Беляевского района пожаловались на засилье автомобильных воров – преступники обнаглели осмелели, что крадут документы и личные вещи из транспорта, припаркованного в 50 метрах от участкового пункта полиции.

Очередная кража произошла накануне у входа в детский садик "Золотой ключик" на улице Богдана Хмельницкого, рассказал житель села, передает "Думская".

"Жена привезла сына в садик, оставила машину на пять минут. Как потом рассказали свидетели, мужчина лет 25-30 при всех забрался в машину и забрал рюкзак с документами и вещами. Его уже ждал подельник на Lexus, и они тут же уехали", – отметил мужчина.

По его словам, позже этот же Lexus удалось определить на видео с камер наблюдения, установленных на здании сельсовета и на перекрестке, а воры предлагали выкупить у них краденное спустя 10 минут.

"Воры позвонили мне через 10 минут и предлагали выкупить мои вещи за пять тысяч гривен. Сообщили, что они никого не боятся, что у них все схвачено в полиции. При этом в сумке не было телефона или записной книги", – подчеркнул он.

В свою очередь, сотрудники полиции рассказали, что поймать преступников нереально и проще написать заявление об утере.

"Они мне сами сказали, что это уже четвертый подобный случай за последние несколько дней,. Приехала следователь из Беляевки, но никакого интереса не проявила. Видео ее не заинтересовало, сказала, что это все бессмысленно. В конце концов предложила нам просто написать заявление об утере", – добавил пострадавший.

Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

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