Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Крадут прямо возле полиции: в Одесской области пожаловались на автоворов

Сегодня, 15:50

Воры позвонили своей жертве с предложением выкупить краденое

Воры терроризируют автостоянки в Одесской области
Воры терроризируют автостоянки в Одесской области. Фото: Думская

В Одесской области жители села Великий Дальник Беляевского района пожаловались на засилье автомобильных воров – преступники обнаглели осмелели, что крадут документы и личные вещи из транспорта, припаркованного в 50 метрах от участкового пункта полиции.

Очередная кража произошла накануне у входа в детский садик "Золотой ключик" на улице Богдана Хмельницкого, рассказал житель села, передает "Думская".

"Жена привезла сына в садик, оставила машину на пять минут. Как потом рассказали свидетели, мужчина лет 25-30 при всех забрался в машину и забрал рюкзак с документами и вещами. Его уже ждал подельник на Lexus, и они тут же уехали", – отметил мужчина.

По его словам, позже этот же Lexus удалось определить на видео с камер наблюдения, установленных на здании сельсовета и на перекрестке, а воры предлагали выкупить у них краденное спустя 10 минут.

"Воры позвонили мне через 10 минут и предлагали выкупить мои вещи за пять тысяч гривен. Сообщили, что они никого не боятся, что у них все схвачено в полиции. При этом в сумке не было телефона или записной книги", – подчеркнул он.

В свою очередь, сотрудники полиции рассказали, что поймать преступников нереально и проще написать заявление об утере.

"Они мне сами сказали, что это уже четвертый подобный случай за последние несколько дней,. Приехала следователь из Беляевки, но никакого интереса не проявила. Видео ее не заинтересовало, сказала, что это все бессмысленно. В конце концов предложила нам просто написать заявление об утере", – добавил пострадавший.

Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег кража, одесская область, автоворы, автовор

Вы сейчас просматриваете новость " Крадут прямо возле полиции: в Одесской области пожаловались на автоворов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

MARUV опять обокрали в "Борисполе": первый комментарий

Сегодня, 12:32

Певица гневно обратилась к представителям МАУ

В Николаеве у военнослужащего изъяли арсенал украденного оружия

Вчера, 16:55

Злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

В сети показали убитую на Донбассе террористку из Харькова

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Зеленский сделал подстрекательское заявление для стран СССР

Из голодного края: россияне опять опозорились в интернете

12 дизайнерских находок для обустройства кухни