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В Николаеве у военнослужащего изъяли арсенал украденного оружия

Сегодня, 16:55

Злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет

Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований Николаева завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, подозреваемого в похищении трех автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Установлено, что младший сержант-контрактник во время разгрузки оружия и боеприпасов, воспользовался невнимательностью других военнослужащих и похитил три автомата АК-74, 114 военных патронов калибра 5,45 мм и два заряда тротила. В дальнейшем солдат перевез похищенное домой в Винницкую область, а также спрятал по месту временного жительства в Николаеве.

Во время обысков в Николаеве копы изъяли украденные автоматы, патроны и заряды тротила.

По результатам предварительного расследования, военнослужащего подозревают в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без законного разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины) и похищении военнослужащим оружия и боевых припасов (ч.3 ст. 410 УК Украины).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.

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Тег кража, оружие, военнослужащие, автомат, похитил

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