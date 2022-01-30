Либо заварено, либо не пускают. Бомбоубежища Одессы не готовы к возможной войне с РФ

На онлайн-карте отображены 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города

Одесситы посмотрели бомбоубежища в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В мэрии Одессы полагают, что в случае военных действий жители города смогут использовать в качестве бомбоубежищ подземные переходы, паркинги и прочие сооружения. Но любопытные одесситы решили сами проверить укрытия и не нашли ни одного.

Об этом пишет Telegram-канал "Одесса INFO".

Реклама

"Прошлись по району, посмотрели бомбоубежища. Но ни одного не нашли", – говорится в сообщении.

На месте одного укрытия – шиномонтаж, куда не пускают, на месте другого – стройка, на месте третьего – фитнес-клуб. В сообщении отметили, что прохода туда нет.

"Нашли одно, но там дверь заварили. Не уверены только... оно это или нет. На карте как-то не понятно. И повешена табличка – санитарная зона. Оно находится на месте церкви", – сообщили одесситы.

Реклама

В Одессе создали онлайн-карту бомбоубежищ

На онлайн-карте отображены 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты включает:

хранилища гражданской защиты,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут использовать для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Как утверждают в Департаменте, организации и владельцы указанных сооружений, в случае необходимости, должны обеспечить свободный доступ для укрытия.

Реклама

Кроме того, также на карте отмечены все медицинские учреждения города, а также потенциально опасные объекты инфраструктуры.

Ранее мы писали: