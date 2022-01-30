Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Либо заварено, либо не пускают. Бомбоубежища Одессы не готовы к возможной войне с РФ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 21:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На онлайн-карте отображены 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города
Одесситы посмотрели бомбоубежища в городе
Одесситы посмотрели бомбоубежища в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В мэрии Одессы полагают, что в случае военных действий жители города смогут использовать в качестве бомбоубежищ подземные переходы, паркинги и прочие сооружения. Но любопытные одесситы решили сами проверить укрытия и не нашли ни одного.

Об этом пишет Telegram-канал "Одесса INFO".

Реклама

"Прошлись по району, посмотрели бомбоубежища. Но ни одного не нашли", – говорится в сообщении.

На месте одного укрытия – шиномонтаж, куда не пускают, на месте другого – стройка, на месте третьего – фитнес-клуб. В сообщении отметили, что прохода туда нет.

"Нашли одно, но там дверь заварили. Не уверены только... оно это или нет. На карте как-то не понятно. И повешена табличка – санитарная зона. Оно находится на месте церкви", – сообщили одесситы.

Реклама

В Одессе создали онлайн-карту бомбоубежищ

На онлайн-карте отображены 208 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты включает:

  • хранилища гражданской защиты,
  • подвальные помещения жилых домов,
  • подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут использовать для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Как утверждают в Департаменте, организации и владельцы указанных сооружений, в случае необходимости, должны обеспечить свободный доступ для укрытия.

Реклама

Кроме того, также на карте отмечены все медицинские учреждения города, а также потенциально опасные объекты инфраструктуры.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Видео-контент
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Украинцев ждет сюрприз? Что будет с долларом в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Новости с орбиты
🚀
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37829.49

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2598.01

Litecoin (LTC)

109.98

Ripple (XRP)

0.61

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,85
31,85
30,55
19,03
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Коронавирус за месяц

369 794

заболело за месяц в Украине

+66%

Вакцинация
По состоянию на 29 января 2022 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
14 608 930
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 318 149
Всего введенных доз 29 927 079
Детальнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Опрос КМИС, 20 - 21 января
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Подробнее
Опрос КМИС, 20 - 21 января
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Появились новые лидеры
Худеем
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Германия слила Украину и тайно договаривается с Россией
Почему это миф?
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Комаровский в теме
Вирус папилломы человека - как защититься?
Спроси у доктора
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять