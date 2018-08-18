"Марш равенства" в Одессе: двоих задержали

Сегодня, 18 августа, в центре Одессы под лозунгом: "Наши семьи – наша ценность!" состоялся фестиваль ЛГБТ-культуры "ОдессаПрайд-2018", в котором приняло участие около 200 человек. Об этом сообщает "Думская".

Участники акции прошли по Приморскому бульвару к зданию мэрии с шестицветным флагом, завернувшись в полотнища в таких же цветах, символизирующие ЛГБТ-сообщество.

Также участники марша несли плакаты с надписями: "Права Украины – счастливая страна", "Права человека – счастливая страна", "Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга" и пр. Они скандировали: "Наши семьи – наша ценность!", "Есть страна, которая едина – есть законы, которые для всех".

В числе участников марша были люди, которые не являются представителями ЛГБТ. Они заявили, что просто пришли поддержать данное сообщество. Некоторые люди были с закрытыми лицами.

Также перед началом марша двое мужчин, на которых была камуфляжная одежда, подошли к двоим парням, одетых в яркие вещи, провоцировали их, а затем одного из них ударили кулаком в голову, говорится в сообщении пресс-службы облуправления Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

Полиция задержала правонарушителей доставила их в Приморский отдел.

"В Приморский отдел полиции в г. Одесса работники полиции доставили двух мужчин, которые совершили хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Сейчас устанавливается личности участников конфликта и обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в "Марше равенства" в Одессе приняло участие около 300 человек.

Ранее в Киеве прошел "Марш равенства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества, однако на протест вышли и не согласные с этим мероприятием киевляне, который уже устроили стычки с правоохранителями,

Стоит отметить, что в "Марше равенства" в украинской столице поучаствовали 3,5 тысячи участников.