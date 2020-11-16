Машина разлетелась на куски: видео ДТП в Одессе

В Одессе на Николаевской дороге (микрорайон Лузановка) в результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.

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Об этом сообщает телеграм-канал "Думская – новости Одессы".

По предварительной информации, жертв нет.

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло во время движения в попутном направлении и маневрирования.

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В то же время, по информации телеграм-канала "Одесса INFO", виновник ДТП летел со скоростью около 120-140 км/ч. На видео, снятом из проезжающего мимо автомобиля видны две покореженных машины, особенно сильно пострадала одна из них.

ДТП в Одессе

Подробностей об аварии от полиции пока нет.

Напомним, днем 15 ноября на 68-м километре трассы Одесса – Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего пассажир второй машины скончался на месте.

Мы также сообщали, что на Кольцевой дороге в Киеве водитель такси въехал в остановку, на которой была толпа людей. Двое людей погибли, еще двое были госпитализированы.

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