Молния попала в самолет над Одесской областью

Над территорией Одесской области в самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния. Об этом сообщили в пресс-службе компании Air Moldova.

Инцидент произошел через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы. Самолет, сделав несколько кругов для выработки топлива, приземлился в аэропорту Кишинева.

"По предварительным данным, молния не причинила вреда самолету. Никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом. Однако было принято решение отправить их другими рейсами, а лайнер подвергнуть дополнительной технической проверке", – отметили в пресс-службе.

Не так давно самолет компании Ryanair, который летел из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился в аэропорту немецкого Франкфурта.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.