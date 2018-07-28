Молния попала в самолет над Одесской областью

Сегодня, 22:50

Лайнер летел в Санкт-Петербург

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Над территорией Одесской области в самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния. Об этом сообщили в пресс-службе компании Air Moldova.

Инцидент произошел через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы. Самолет, сделав несколько кругов для выработки топлива, приземлился в аэропорту Кишинева.

"По предварительным данным, молния не причинила вреда самолету. Никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом. Однако было принято решение отправить их другими рейсами, а лайнер подвергнуть дополнительной технической проверке", – отметили в пресс-службе.

Не так давно самолет компании Ryanair, который летел из ирландского Дублина в хорватский Задар, экстренно приземлился в аэропорту немецкого Франкфурта.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Напомним, этим летом украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.
самолет, молния, одесская область, пассажиры

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Источник:

ТАСС

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