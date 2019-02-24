Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен
Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии
В Одесской области вечером 23 февраля произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в селе Великодолинское Овидиопольского района. В результате один из работников завода погиб, еще один получил телесные повреждения.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, после ликвидации возгорания, которое охватило площадь в 400 квадратных метров, было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, был сотрудником предприятия.
Еще один работник, мужчина 48 лет, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом костей стоп".
Сейчас полицейские выясняют причины пожара и обстоятельства смерти человека. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.
Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", ведутся следственные действия.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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