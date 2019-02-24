Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен

Сегодня, 14:28

Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии

В Овидиопольском районе произошел смертельный пожар
В Овидиопольском районе произошел смертельный пожар. Фото: Нацполиция
Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/28d/55a/5c728d55aa978.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/28d/55a/5c728d55aa978.jpg Одесса Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии

В Одесской области вечером 23 февраля произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в селе Великодолинское Овидиопольского района. В результате один из работников завода погиб, еще один получил телесные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, после ликвидации возгорания, которое охватило площадь в 400 квадратных метров, было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, был сотрудником предприятия.

Еще один работник, мужчина 48 лет, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом костей стоп".

Сейчас полицейские выясняют причины пожара и обстоятельства смерти человека. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", ведутся следственные действия.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, полиция, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто

Сегодня, 13:06

Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

В Киеве случился сильный пожар, сгорели несколько машин: появилось видео

Сегодня, 07:46

Огонь охватил около 250 квадратных метров – пожар тушили 40 спасателей и 11 единиц техники

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

В Одессе спецназ ночью захватил известный санаторий

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

В ГПУ объяснили, что грозит Медведчуку

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Стали известны подробности развода Ани Лорак

В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

ПриватБанк сделал важное заявление по оплатам счетов
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Стала известна причина развода Ани Лорак