Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен

Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии

В Овидиопольском районе произошел смертельный пожар. Фото: Нацполиция

Мощный пожар на одесском заводе: один работник погиб, еще один ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/28d/55a/5c728d55aa978.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/28d/55a/5c728d55aa978.jpg 2019-02-24T14:28:30+02:00 Одесса Серьезный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии

В Одесской области вечером 23 февраля произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в селе Великодолинское Овидиопольского района. В результате один из работников завода погиб, еще один получил телесные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, после ликвидации возгорания, которое охватило площадь в 400 квадратных метров, было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, был сотрудником предприятия.

Еще один работник, мужчина 48 лет, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "перелом костей стоп".

Сейчас полицейские выясняют причины пожара и обстоятельства смерти человека. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", ведутся следственные действия.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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