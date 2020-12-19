На границе с Молдовой обнаружили кокаин на 12 млн долларов (фото)

В ночь на 19 декабря одесские таможенники изъяли 54 кг кокаина в пункте пропуска "Староказачье – Тудора" на границе с Молдовой.

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Об этом сообщает пресс-служба таможни.

"Во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сразу же провели экспресс-тест содержимого, оказалось, что в пакетах кокаин.

Видео: пресс-служба

По предварительным данным, на "черном рынке" изъятый груз можно продать за 12 миллионов долларов США.

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/ Фото: пресс-служба

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На данный момент, продолжается расследование по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно с Одессе задержали иностранцев с более 120 килограммами кокаина.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

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