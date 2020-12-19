Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

На границе с Молдовой обнаружили кокаин на 12 млн долларов (фото)

19 декабря, 15:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

На таможне изъяли 54 кг кокаина

В ночь на 19 декабря одесские таможенники изъяли 54 кг кокаина в пункте пропуска "Староказачье – Тудора" на границе с Молдовой.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба таможни.

"Во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сразу же провели экспресс-тест содержимого, оказалось, что в пакетах кокаин.

Видео: пресс-служба

По предварительным данным, на "черном рынке" изъятый груз можно продать за 12 миллионов долларов США.

Реклама

/ Фото: пресс-служба

В тренде
Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий

На данный момент, продолжается расследование по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Напомним, недавно с Одессе задержали иностранцев с более 120 килограммами кокаина.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

контрабанда кокаин наркотик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хотели отдать кредит за
Хотели отдать кредит за "стартап": в Одессе задержали подозреваемых в убийстве таксисткиОдесса
"Я одна на 70 больных" – в Одесской области близким пациента с COVID-19 сказали сидеть с ним в палатеОдесса
Бросал на пол с высоты и избивал: в Одессе отчим пытал пятилетнего пасынка
Бросал на пол с высоты и избивал: в Одессе отчим пытал пятилетнего пасынкаОдесса
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
В НАБУ раскрыли подробности задержания руководителя порта
В НАБУ раскрыли подробности задержания руководителя порта "Черноморск"Одесса
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять