На границе с Молдовой обнаружили кокаин на 12 млн долларов (фото)

В ночь на 19 декабря одесские таможенники изъяли 54 кг кокаина в пункте пропуска "Староказачье – Тудора" на границе с Молдовой.
Об этом сообщает пресс-служба таможни.
"Во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что сразу же провели экспресс-тест содержимого, оказалось, что в пакетах кокаин.
По предварительным данным, на "черном рынке" изъятый груз можно продать за 12 миллионов долларов США.
На данный момент, продолжается расследование по статье 305 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно с Одессе задержали иностранцев с более 120 килограммами кокаина.
Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.
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