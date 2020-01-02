На границе с Молдовой остановили любителя СССР: фото

Водитель пытался проехать в Украину на машине, обклеенной советской символикой

/ Фото: ГПСУ

В Одесской области, на пункте пропуска "Кучурган", украинские пограничники остановили автомобиль BMW с поддельными номерами, обклеенный советской символикой.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, во время осмотра машины 1990 года выпуска оказалось, что номерные знаки на ней – самодельные, а предоставленный стражам границы технический паспорт – не соответствует установленному образцу.

Кроме того, на кузове автомобиля любителя СССР была демонстративно наклеена символика Советского Союза. Во время углубленного досмотра транспортного средства были найдены настоящие документы на эту машину.

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"По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных статьей об "изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" и о "подделке документов" сообщено компетентным правоохранительным органам. Автомобиль мужчины изъят и передан сотрудникам Нацполиции", – отметили в ГПСУ.

Как сообщалось, в Винницкой и Одесской областях пограничники не пропустили иностранцев с георгиевскими лентами.

В столице, в международном аэропорту "Киев" пограничники задержали и не пропустили в Украину россиянинас георгиевской лентой на чемодане.

Также сообщалось, что в Киеве на акции по случаю 9 мая произошла стычка из-за георгиевской ленты.

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