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На пляже в Одессе произошел оползень, под завалами ищут людей

14 июля, 20:53

Указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.

В Одессе на побережье в воскресенье произошел оползень. Спасатели проводят поисковые работы, чтобы выяснить, нет ли под завалами людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечено 36 человек и 7 единиц техники.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что пятая часть Одесской области находится под угрозой обвалов и сдвигов. Опасные зоны наметились в поселках, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги. Причиной оползней является разрушение и износ скальных пород, а также подтопления.

Также мы писали о том, что прошлым летом под Одесской произошел мощный оползень и туристы оказались в ловушке. Часть склона недалеко от порта "Южный" начала сползать в море, никто из Львовских туристов, отдыхавших в это время на пляже, не пострадал.

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Тег Одесса, пляж, оползень, ГСЧС

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