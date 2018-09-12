Пятая часть Одесской области под угрозой обвалов и сдвигов: карта оползней

В поселках наметились опасные зоны, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги

Оползнеопасные участки занимают пятую часть Одесской области. Сдвиги грунта уже "съели" около 66 квадратных километров территории региона. "Сегодня" с помощью облуправления ГСЧС составила карту оползней (см. инфографику) и выяснила, что провоцирует развитие оползневых процессов.

Спасатели рапортуют: в области больше 5000 оползневых участков. Только за последние два года у нас произошли пять масштабных сдвигов почвы, с последствиями которых борются до сих пор. Самый известный и масштабный обвал произошел в Черноморске. В октябре 2016 года он уничтожил там целую улицу. Продолжились обрушения и в 2017 году. Несмотря на это, берегоукрепительные работы, начатые в этом приморском городке, пришлось свернуть из-за недостатка денег.

"Мы еще не закончили даже удерживающие сооружения, кроме них есть еще много работы. Из-за отсутствия средств мы не можем выполнить все до конца, не успеваем сделать что-то одно, как в другом месте опять ползет, — рассказала нам замглавы управления капстроительства Черноморская Валентина Антонюк. — Улица Морская уже вся ушла, улицы Тенистая, Приморская и Береговая под угрозой. Там поблизости высотки, магистральный городской коллектор — все под большими рисками".

По ее словам, на берегоукрепление уже потратили 67 млн грн из горбюджета и теперь ждут еще 91 млн грн из государственной казны.

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ. Тем временем в областном центре, склоны которого также подвержены разрушительным процессам, задумались о комплексной реконструкции берегозащиты и открыли соответствующий тендер. Заявки от желающих разработать проект за 7,8 млн грн или дешевле будут принимать до 14 сентября. Судя по тендеру в системе электронных госзакупок, к участию пытаются привлечь иностранных специалистов.

Занялись укреплением побережья и в поселке Крыжановка, который пострадал от оползней еще в 2015 году. Там делают новую набережную.

Однако в зоне риска находятся не только эти населенные пункты. По данным облуправления ГСЧС, на оползнеопасные участки приходится порядка 20% территории региона.

"В области широко распространены опасные экзогенные геологические процессы (то, что происходит в самых верхних частях земной коры. — Авт.), которые создают угрозу возникновения опасных ситуаций, могут нарушить нормальные условия жизнедеятельности населения, приводят к разрушению зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, — констатировали в ведомстве. — Лидирующую роль в развитии оползневых процессов играет абразия (разрушение и износ скальных пород. — Авт.) морского побережья и склонов лиманов".

А вот в городах, по словам специалистов, оползневые процессы провоцируют подтопления.

"В местах заселенных оползни происходят из-за подтопления. Города сами себя подтапливают, поскольку они расположены на суглинках-лессах (осадочные горные породы. — Авт.), которые очень боятся влаги и при ней расплываются, — напомнил советник мэра Одессы по вопросам берегозащиты Юрий Верба. — Даже если из города полностью убрать водопровод и запретить людям пользоваться водой, город все равно будет подтоплен, потому что здания, дороги, асфальт перекрывают испарение и вода под ними накапливается".

По словам эксперта, регион нуждается в комплексной берегозащите, ведь с каждым оползнем понемногу тает территория страны.

Ранее под Одессой обнаружили новый оползень.

Также мы писали, что на побережье в Одесской области произошел оползень. Неподалеку от порта "Южный", что под Одессой, часть склона длиной в несколько сотен метров начала сползать в море. Никто не пострадал, но туристы из Львова, приехавшие на побережье на автомобиле, едва не оказались заблокированными на опасном участке.

Напомним, в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте. У девятилетнего Максима зафиксировали сотрясение мозга, ушиб затылка и множество ссадин. Мальчик ездил на велосипеде по улице и провалился в шестиметровую яму, которая стояла открытой еще с апреля.