На выездах из Одессы устанавливают карантинные блокпосты: фото

На выездах из Одессы начали устанавливать карантинные блокпосты – дороги перекрыли бетонными блоками, возле которых дежурят бойцы Нацгвардии и полицейские.
Как сообщает "Думская", позже на блокпостах появятся медики, которые будут измерять температуру у водителей и их пассажиров.
Как стало известно, была перекрыта часть Овидиопольской трассы у рынка "Седьмой километр" – оставили свободными по одной полосе в каждом направлении, вынуждая водителей сбрасывать скорость.
Такие же блокпосты устанавливают и на других выездах из Одессы — у Двух столбов, на Николаевской трассе, а также у КПП "Дачное" на Киевской трассе.
На Киевской трассе полицейские перекрыли по две из трех полос в каждом направлении. Периодически они останавливают микроавтобусы.
Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.
Отметим, что на данный момент в Украине COVID-19 инфицировались 480 человек.
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