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На выездах из Одессы устанавливают карантинные блокпосты: фото

30 марта, 14:45

Руслан Ровик

На блокпостах стоят работники полиции и бойцы Нацгвардии

На выездах из Одессы начали устанавливать карантинные блокпосты – дороги перекрыли бетонными блоками, возле которых дежурят бойцы Нацгвардии и полицейские.

Как сообщает "Думская", позже на блокпостах появятся медики, которые будут измерять температуру у водителей и их пассажиров.

Как стало известно, была перекрыта часть Овидиопольской трассы у рынка "Седьмой километр" – оставили свободными по одной полосе в каждом направлении, вынуждая водителей сбрасывать скорость.

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Такие же блокпосты устанавливают и на других выездах из Одессы — у Двух столбов, на Николаевской трассе, а также у КПП "Дачное" на Киевской трассе.

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На Киевской трассе полицейские перекрыли по две из трех полос в каждом направлении. Периодически они останавливают микроавтобусы.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

Отметим, что на данный момент в Украине COVID-19 инфицировались 480 человек.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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