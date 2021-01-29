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На заснеженной трассе Киев – Одесса все еще пробка: на месте развернули полевую кухню (фото)

29 января, 12:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Едой обеспечили 150 человек

В Одесской области спасатели и местные власти обеспечили питанием людей, которые застряли в пробках на трассах. Из-за снегопада проезд на автодорогах все еще затруднен.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что сегодня, 29 января, тоже действуют запреты относительно движения тяжеловесов на дорогах местного значения.

На трассе Киев – Одесса возле пгт Любашевка территория отстойника транспортных средств работает круглосуточно. В отстойниках находилось около 600 грузовиков.

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Утром власти поселка с подразделением ГСЧС организовали завтрак: каша и горячий чай. На фото видно, что на месте развернули полевую кухню. В общем горячим обеспечили 150 человек.

Сейчас трассу Киев – Одесса частично разблокировали для транспорта, спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, в Одесской области снегопад изолировал жителей 9 населенных пунктов.

Также мы писали, что вчера, 28 января, из-за снега в двух областях перекрыли трассы. Там образовались пробки длинной в 4 км.

Видео: Сегодня

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спасатели пробка одесская область трасса Киев - Одесса полевая кухня
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