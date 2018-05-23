НАБУ проводит обыски в порту "Южный"

Сегодня, 16:18

В Бюро сообщили, что в Одесской области проводятся следственные действия

В порты пришли с обыском. Фото: пресс-служба НАБУ
В порты пришли с обыском. Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в порту "Южный". Об этом в Twitter сообщила пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный". Детали – впоследствии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи обнаружили преступную группировку, которая присвоила 2,3 млн грн госпредприятия "Морской торговый порт "Южный". Родственники и друзья сотрудницы порта получали зарплату и соцвыплаты без должных на то причин, говорят правоохранители. Как заявили в прокуратуре Одесской области, соответствующие обвинения уже передали в суд.

Напомним, Администрация морских портов Украины проведет дноуглубление в порту "Южный" за 1,7 млрд грн.

Исполнителем работ по дноуглублению является China Harbour Engineering Company Ltd – она входит в тройку крупнейших в мире подрядчиков в инфраструктурной сфере. Компания победила в двух тендерах, которые состоялись в апреле 2017 года.
НАБУ, порт Южный, обыски

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"Сегодня"

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