Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото

В Одессе хватает достопримечательностей, мы даже писали о ТОП-5 лучших мест, но людей привлекло необычной красоты цветочное поле в районе города Теплодар. Но вместо того, чтобы бережно отнестись к природной красоте, они просто вытоптали поле и оставили кучи мусора.

Об этом сообщает "Культурометр".

Недалеко от Одессы появилось невероятное фиолетовое поле из цветов дельфиниума. Не известно, кто его засеял и за последние годы оно становилось ярче и красивей, цветы радовали местных жителей. Но как только о нем узнали из других уголков области, туда ринулись толпы людей. Фотографы даже предлагали фотосессии на цветочном поле, но "сарафанное радио" разнесло весть и на прошедших выходных туда съехались одновременно около сотни автомобилей (на фото можно увидеть массовую парковку у обочины).

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Люди как саранча налетели на поле, фотографировались, кому-то было мало цветочного фона и снимались с букетами сорванных цветов (стоит отметить, что многолетние растения просто вырывали с корнями), а потом их выбрасывали, что можно увидеть на фото.

Люди вытаптывали тропинки, кто-то стелил скатерть и образовывались целые поляны с пикниками. С высоты птичьего полета особенно хорошо видно, во что превратилось поле после нашествия людей.

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В результате "туристы" оставили после себя много мусора и изуродованное цветочное поле.

"Природа настолько очистилась, что люди начали ее уродовать. Недалеко от Одессы в районе города Теплодар, кто-то засеял целое поле дельфиниума и со временем в этом месте началось настоящее массовое паломничество. Люди начали съезжаться сюда, чтобы сделать красивые фото, позабыв о сохранении живой природы. Результат – утрамбованная и вытоптанная локация и горы мусора", – написал в сети пользователь Алексей Кот.

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А тем временем в Одессе с 5 июня открылись кафе и рестораны (лучше бы эти "любители" природы туда и отправились). Уже с раннего утра во многих точках общественного питания было заметно оживление – официанты протирали столы и наводили порядок после трехмесячного простоя.

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Видео: Х Одесса, Telegram

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