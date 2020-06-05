В Одессе смягчили карантин: открылись кафе и рестораны (фото)

В Одессе после очередного этапа смягчения карантина открылись кафе, рестораны и столовые – они уже начали принимать посетителей.

Так, с утра 5 июня во многих точках общественного питания было заметно оживление – официанты протирали столы и наводили порядок после трехмесячного простоя, сообщает "Думская".

"Мы все поверхности – столы, стулья, пол, обрабатываем антисептиком. Будем протирать еще несколько раз в день – такие правила. Работа особо не меняется. Мы уже три недели обслуживаем летнюю площадку и привыкли к работе в масках и другим нюансам", - рассказала нам официантка одного из кафе, Марина.

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Между тем, по правилам, утвержденным Минздравом, за столиками могут находится не более четырех человек, а расстояние между соседними столиками должно составлять не менее полутора метров.

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Интересно, что столовая областного управления Нацполиции на Еврейской улице, популярная среди жителей города, пока не заработала в полную силу – залы закрыты до особого приказа.

"Мы продолжаем работать на вынос. Расфасовываем еду в судочки, сотрудники за ними спускаются, забирают и едят у себя в кабинетах. Пока не открылись и не откроемся до приказа начальника ГУНП", — заверил шеф-повар столовой Сергей Баторин.

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В то же время, стоит отметить, что во Львове и области отказались перейти ко второму этапу смягчения карантина – там ежедневно растет число заболевших, хотя двум из трех критериев смягчения карантина город все-таки соответствует.

Как известно, с 5 июня в Украине начинается очередной этап послабления карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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