Нашла мертвым на полу: в Одессе мать обнаружила зарезанного сына в квартире

Кто убил мужчину выясняют правоохранители

Смерть мужчины наступила в результате серьезной травмы/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где недавно подросток устроил гонки с полицией на угнанном авто, зарезали мужчину. Его нашла мать.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Детали инцидента

Чрезвычайное событие произошло в доме по адресу Овидиопольская, 3. Мать мужа нашла его убитым, когда пришла домой. По неофициальной информации, умерший употреблял наркотики. Смерть наступила в результате ножевых ранений.

Действия правоохранителей

На место инцидента приехали правоохранители. Они проводят соответствующие неотложные мероприятия. Кто нанес ножевое ранение мужчине сейчас не известно.

Похожий инцидент в Киеве

В Киеве во время конфликта знакомый нанес мужчине четыре смертельных ранения ножом. Как оказалось, это произошло из-за ревности.

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Известно, что накануне потерпевший в доме распивал спиртное в компании мужчины и женщины, а на следующее утро мать обнаружила сына мертвым. По предоставленным приметам оперативники установили личности гостей. Оказалось, что между 45-летним мужчиной и потерпевшим возникла ссора из-за ревности к их общей знакомой. Во время толкотни злоумышленник нанес 33-летнему оппоненту несколько ударов ножом в шею и грудь. Вероятное орудие преступления — нож со следами бурого цвета. Его изъяли и направили на экспертизу, а правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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