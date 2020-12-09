Не дождался "скорую": в Одессе на улице умер мужчина

В Одессе сидевший на скамейке пожилой мужчина потерял сознание. На место вызвали медиков, однако "скорая" ехала слишком долго. Мужчина скончался на улице
Об этом сообщает 048.ua.
Так, в 9:00 9 декабря на проспекте Шевченко прохожие заметили, что на лавочке лежит прилично одетый мужчина, который не подает признаков жизни.
Люди сразу позвонили в "скорую". Но течении 25 минут так никто и не приехал.
Еще через 15 минут неравнодушная одесситка нашла телефон мужчины и позвонила на последний набранный им номер. Трубку взял сын, который в тот момент находился на работе. Сын сообщил о произошедшем своей жене, живущей неподалеку от этого места.
Тем временем прошло около 45 минут с момента, как очевидцы впервые вызвали медиков. За это время сделали еще два звонка на линию "103" и дважды вызывали полицию, которая тоже и не приехала.
В 9:48 на место прибыла невестка пожилого мужчины. В это же время приехала и карета скорой помощи. В 9:50 медики констатировали смерть. Мужчина пролежал на лавочке около часа.
Ранее мы рассказывали, как в Никополе Днепропетровской области медики вывозили из больницы для пациентов с COVID-19 практически голого мужчину. Он был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит.
Также напомним, как один из посетителей больницы в Одессн снял, как тела умерших от коронавируса лежат в коридорах и палатах просто рядом с пациентами стационара.
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