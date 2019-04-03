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Новые правила проезда в Одессе: стали известны подробности

Сегодня, 20:04

Люди смогут вернуть деньги за билет в случае поломки

Троллейбус на Привокзальной площади в Одессе. Иллюстрация
Троллейбус на Привокзальной площади в Одессе. Иллюстрация. Фото: Сегодня
Новые правила проезда в Одессе: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d23/1ae/5c7d231ae6f39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d23/1ae/5c7d231ae6f39.jpg Одесса Люди смогут вернуть деньги за билет в случае поломки

В Одессе будут введены новые правила пользования городским общественным транспортом. Так, будут четко разграничены права и обязанности пассажиров, водителей и контролеров, а также регулировать виды и форму проездных документов, в том числе электронных билетов.

Правда, как уточнили журналистам "Сегодня" в профильном департаменте муниципалитета, о внедрении последних в ближайшем будущем пока речи не идет.

Проект решения горсовета "Об утверждении Правил пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в Одессе" вынесут на суд общественности уже 8 апреля. Слушания пройдут в 8:30 по адресу ул. Канатная, 134.

"Регистрация участников слушаний будет проходить на основании паспорта или другого документа, который удостоверяет личность и принадлежность к территориальной громаде города", — пояснили в пресс-службе муниципалитета.

По словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, новый документ можно назвать технологической картой организации пассажирских перевозок.

"Там поясняется, что должен делать пассажир, водитель, что такое оплата, что такое оборотный рейс и прочее. Это именно правила пользования городским транспортом", — пояснил нам Илько.

Так, в проекте решения мы вычитали, что контролер получит право изымать у пассажиров недействительные проездные или льготные документы и требовать от них вежливого и корректного поведения, а водитель — возможность не пускать в транспорт людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А вот пассажиры должны будут получить обратно деньги за билет, если поездка прервалась из-за поломки транспорта или других факторов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ.

Внедрение электронных билетов, о которых в Южной Пальмире заговорили еще несколько лет назад, остается открытым. Тем не менее, в новых правилах уже прописывают, как могут выглядеть такие проездные (к примеру, бумажный носитель с QR-кодом, электронная карта с NFC-чипом и так далее) и где их можно будет купить.

На последней сессии горсовета пункт, касавшийся е-билета, сняли с повестки дня. Это связано с тем, что на данный момент эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) изучают проект одесского электронного билета. О точных сроках, когда одесситы смогут воспользоваться новой услугой, чиновники говорить пока не решаются.

"Конкретные сроки сказать не смогу, так как эксперты еще не дали временные рамки завершения экспертиз этого проекта. Мы направили им материалы. Возможно, в мае эксперты приедут в Одессу и будут проводить исследования", — пояснил Илько.

Отметим, что во многих городах Украины готовы снижать стоимость проезда в маршрутных такси. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены с 7 до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.

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Тег транспорт, Одесса, проезд

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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