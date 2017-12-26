Новый акт вандализма: центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями

От рук вандалов пострадали здания музея Холокоста и бывшей синагоги

На ряде зданий в центре Одессы появились надписи оскорбительного антисемитского содержания так или иначе связанных с еврейской диаспорой.

Так, на здании областного архива, которое, как известно, в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!".

А на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской написали "Первый тост — за Холокост!".

Полиция пока не прокомментировала произошедшее.

Как сообщалось, в Одессе неизвестные в ночь на 23 декабря красной краской облили памятный знак погибшим воинам АТО, который установлен на территории Одесской ОГА. "В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО", – говорится в сообщении полиции. Сейчас правоохранители принимают меры по задержанию вандалов.

Не так давно в Константиновке разрушили памятник погибшим в АТО военным. Сам памятный знак был установлен 13 октября, ко Дню защитника Украины.

Напомним, что во Львове сбросили с постамента памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу.

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются демонтировать еще 28 памятников.