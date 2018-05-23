Обыски в порту "Южный": в НАБУ сообщили детали

В НАБУ объяснили, зачем обыскивает порт "Южный"

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в морском торговом порту "Южный" по подозрению должностных лиц в завладении около 100 млн грн.

Об этом сообщает НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводят обыски и осуществляют другие процессуальные действия в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по факту возможного совершения должностными лицами Государственного предприятия "МТП "Южный" уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица порта по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования через подконтрольные фирмы-посредники на протяжении 2017-2018 годов организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия.

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"В результате, как считают детективы НАБУ, должностные лица ГП "МТП "Южный" могли завладеть денежными средствами ГП в размере около 100 млн грн.", – отмечают в НАБУ.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски в Одесской области, в том числе и в морском торговом порту "Южный".

Ранее следователи обнаружили преступную группировку, которая присвоила 2,3 млн грн госпредприятия "Морской торговый порт "Южный". Родственники и друзья сотрудницы порта получали зарплату и соцвыплаты без должных на то причин, говорят правоохранители. Как заявили в прокуратуре Одесской области, соответствующие обвинения уже передали в суд.