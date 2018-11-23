Одессита весом в 150 кг не смогли поднять в карету "скорой"
На помощь медикам пришли спасатели, которые и доставили мужчину в больницу
В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, 22 ноября, около 16:26 в Службу спасения поступило заявление о том, что на улице Крымской требуется помочь медикам в транспортировке мужчины с избыточным весом, который находится в квартире на девятом этаже.
Прибывшие спасатели с помощью носилок перенесли мужчину весом около 150 килограмм и погрузили в карету скорой помощи, которая и доставила его в лечебное учреждение.
Напомним, недавно в Тернополе "скорая", которая ехала на вызов в военкомат, попала в ДТП. Медики спешили к травмированному призывнику, который "убегал" от службы через окно и упал вниз с высоты второго этажа.
Ранее сообщалось, что во Львовской области, столкнулись "скорая" и грузовик. В результате аварии медицинская карета перевернулась вверх колесами, а грузовой автомобиль перекинулся набок. Погиб 57-летний водитель "скорой", а женщина-пассажир получила телесные повреждения.
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