Одессита весом в 150 кг не смогли поднять в карету "скорой"

На помощь медикам пришли спасатели, которые и доставили мужчину в больницу

В Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, 22 ноября, около 16:26 в Службу спасения поступило заявление о том, что на улице Крымской требуется помочь медикам в транспортировке мужчины с избыточным весом, который находится в квартире на девятом этаже.

Прибывшие спасатели с помощью носилок перенесли мужчину весом около 150 килограмм и погрузили в карету скорой помощи, которая и доставила его в лечебное учреждение.

Напомним, недавно в Тернополе "скорая", которая ехала на вызов в военкомат, попала в ДТП. Медики спешили к травмированному призывнику, который "убегал" от службы через окно и упал вниз с высоты второго этажа.

Ранее сообщалось, что во Львовской области, столкнулись "скорая" и грузовик. В результате аварии медицинская карета перевернулась вверх колесами, а грузовой автомобиль перекинулся набок. Погиб 57-летний водитель "скорой", а женщина-пассажир получила телесные повреждения.