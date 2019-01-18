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Одесситам досталось невероятное зрелище рассвета над морем

Сегодня, 21:10

В момент восхода солнца казалось, что оно встает прямо из моря

Одесситам досталось невероятное зрелище рассвета над морем Одесса В момент восхода солнца казалось, что оно встает прямо из моря

Одесситы досталось невероятное зрелище восхода Солнца – казалось, что светило встает прямо посреди моря, а горизонт остается далеко позади.

Удивленные горожане сняли удивительный восход на мобильные телефоны и запечатлели, как красный диск купается в морских волнах.

В свою очередь, специалисты объяснили, что ничего сверхъестественного не произошло, а невероятное зрелище – просто обычный мираж.

"Скорее всего, это был либо мираж, когда солнце отразилось от слоев воздуха более нагретых, либо это была иллюзия второго горизонта, когда уходящий фронт атмосферный, он прикрыл собой горизонт и создал иллюзию второго горизонта", – объяснил эколог Владислав Балинский.

Напомним, ранее в эфире одного из американских телеканалов показали видео, в котором появляются странные огоньки в небе над городом Милуоки. Ведущие, а также многие пользователи, заподозрили в огоньках инопланетян.

А в Нью-Йорке рассказали о голубом ярком свечении в небе, причем многие принялись шутить о нашествии инопланетян. Позже выяснилось, что эффект был вызван взрывом трансформатора на заводе энергетической компании.

Также мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.

Одесса, Солнце, рассвет

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