Одесситка превращает выброшенные на берег коряги в маяки, рыбацкие хижины и ловцы снов

Одесситка Евгения Можжевелова создает миниатюрные скульптурные композиции с морскими пейзажами из дрифтвуда — различных коряг, выброшенных морем на берег. "Сегодня" познакомилась с мастерицей и разузнала, как освоить необычное искусство.

Работать с дрифтвудом мастерица начала около года назад.

"Я много раз пробовала шить, вышивать, вязать, но на все это не хватало терпения и внимания. А с деревяшками по-другому: вот они сами напрашиваются? как их закомпозировать, и почти полдела готово", — говорит Евгения.

После долгого пребывания в соленой воде дерево заметно меняет свою фактуру: острые углы округляются, полости забиваются песком или становятся прибежищем для моллюсков. Коряги для будущих произведений искусства наша собеседница собирает на городских пляжах в некурортный сезон и самыми ценными считает те, на которых явно видны следы морского прошлого.

"У моря нельзя заказать материал, подходящий для обработки, а жаль. Встречаются и не очень хорошие деревяшки, с которыми ничего толком не сделаешь, но я всегда за то, чтобы пробовать. Даже если не выйдет задуманного, вынесешь из попытки урок", — рассказывает мастерица.

Помимо дерева, Евгения также использует краски, ткани, а также специфическую фурнитуру, вроде крючков на ключнице. А под рукой всегда есть набор инструментов.

"Мне понадобилась пила, молоток и гвозди, проволока, шайбы, пару тюбиков акриловой краски и монтажный клей", — говорит одесситка.

Ракушки и морские стекляшки тоже находят свое применение, но чаще не в пейзажных миниатюрах, а как украшение ловцов снов — индейских амулетов, призванных оберегать сон своего владельца от кошмаров.



Создание таких деревянных миниатюр только кажется простым. На деле — это нелегкая задача, не последнюю роль в выполнении которой играют вдохновение и фантазия.

"Чтобы придумать композицию, нужно подключить внутреннее чутье: как применить ту или иную деревяшку, в какие цвета все окрасить, каких деталей добавить, чтобы она ожила", — поясняет мастерица, отмечая, что именно здесь кроется вся "магия" такого творчества.

В ее композициях рядом с яркими рыбацкими домиками стоят маяки, лодки и скворечники, натянуты веревки с бельем.



Еще один важный этап создания дрифтвуд-городков — история. Для каждой работы мастерица придумывает короткую сказку: о рыбаках, смотрителях маяков, чайках и влюбленных. Она пишет их под фотографиями работ в соцсети.

"Мне нравится описывать застывший миг, потому что в него можно вместить большой спектр ощущений, которые может испытать читающий. И хочется верить, что от миниатюры из дрифтвуда в руках человек испытает тот же спектр эмоций", — рассказала нам рукодельница.

Сейчас мастерица вдохновляется более масштабными произведениями коллег.

"Мне нравится, как из дрифтвуда делают скульптуры и мебель. Мне бы побольше материала, тоже бы пробовала, — мечтательно говорит Евгения. — Еще нравится, как в трещинки в дереве заливают цветную смолу, и оно потом высыхает в органичное соединение".

Ранее мы писали, что одесская мастерица Ирина Каташинская креативно подошла к процессу изготовления мыла ручной работы. Уже полгода она превращает мыло в цветы, которые компонует в яркие и ароматные букеты. С такими можно и в душ пойти, и в гости наведаться.

Также мы писали, бывший боец АТО создает уникальные шедевры из авторезины.

Напомним, в Одессе хотят создать масштабную общественную мастерскую. Инициатором создания такого пространства выступает проект "Город мастеров", в рамках которого несколько десятков мальчишек и девчонок под руководством опытных умельцев чинят велосипеды, собирают мототехнику и строят копию старинной фракийской ладьи.