В Запорожской области браконьер наловил рыбы на 60 тысяч гривен

Нарушителя задержали в Приазовском районе

В Запорожской области снова задержали браконьеров. Фото: Нацполиция

В Запорожской области браконьер наловил рыбы на 60 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a1/8d1/5c66a18d11499.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a1/8d1/5c66a18d11499.jpg 2019-02-15T13:29:26+02:00 Запорожье Нарушителя задержали в Приазовском районе

В Приазовском районе Запорожской области разоблачили браконьера, который наловил рыбы на 60 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Нарушителя задержали 14 февраля, в ходе рейда в акватории Азовского моря, вблизи села Строгановка. Установлено, что 48-летний мужчина на резиновой лодке с помощью сетей незаконно ловил рыбу.

При осмотре плавсредства было изъято 32 кг пиленгаса, пять кг бычка и 0,5 кг камбалы, а также саму лодку, весла и сетку. По предварительным подсчетам, сума нанесенного ущерба составила около 60 тысяч гривен.

В отношении нарушителя составлен админпротокол. Также открыто уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который работал ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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