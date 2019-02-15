В Запорожской области браконьер наловил рыбы на 60 тысяч гривен
Нарушителя задержали в Приазовском районе
В Приазовском районе Запорожской области разоблачили браконьера, который наловил рыбы на 60 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Нарушителя задержали 14 февраля, в ходе рейда в акватории Азовского моря, вблизи села Строгановка. Установлено, что 48-летний мужчина на резиновой лодке с помощью сетей незаконно ловил рыбу.
При осмотре плавсредства было изъято 32 кг пиленгаса, пять кг бычка и 0,5 кг камбалы, а также саму лодку, весла и сетку. По предварительным подсчетам, сума нанесенного ущерба составила около 60 тысяч гривен.
В отношении нарушителя составлен админпротокол. Также открыто уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который работал ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.
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