Одесский суд дал три года соратнику Саакашвили
Вынесен "исторический" приговор
Киевский районный суд Одессы сегодня приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя Захаровской (Фрунзовской) районной государственной администрации Дмитрия Франчука за начисление себе премии в размере 65 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В ноябре и декабре 2016 года Франчук выписал сам себе надбавок на сумму 65 тысяч гривен — при том, что его должностной оклад составлял всего 8615 гривен.
Чиновник установил себе надбавки за выполнение особо важной работы и за интенсивность труда. Он обратился к заместителю тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили (членом команды которого являлся) с просьбой поставить "промежуточную" резолюцию на соответствующем распоряжении, после чего самостоятельно подписал документ.
Поддержав позицию прокурора САП, суд признал бывшего председателя РГА виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Кроме того, удовлетворен иск Захаровской райадминистрации о взыскании с обвиняемого 65 403 гривен в пользу истца.
Дмитрий Франчук возглавил Захаровскую РГА в сентябре 2015 года. После ухода Саакашвили он подал в отставку и был уволен президентом 3 февраля 2017 года.
Отмечается, что это первый в истории Украины обвинительный приговор с реальным сроком, которого добились НАБУ и САП.
Как сообщалось, НАБУ отстранило двух своих сотрудников, подозреваемых в причастности к "схемам" в "Укроборонпроме".
Кроме того, НАБУ провело обыски в Полтавской обладминистрации, следствием чего стала отставка губернатора.
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