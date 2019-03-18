Одесский суд дал три года соратнику Саакашвили

Вынесен "исторический" приговор

Одесский суд дал три года соратнику Саакашвили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fbe/6f0/5c8fbe6f0dabe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fbe/6f0/5c8fbe6f0dabe.jpg 2019-03-18T17:49:00+02:00 Одесса Вынесен "исторический" приговор

Киевский районный суд Одессы сегодня приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя Захаровской (Фрунзовской) районной государственной администрации Дмитрия Франчука за начисление себе премии в размере 65 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ноябре и декабре 2016 года Франчук выписал сам себе надбавок на сумму 65 тысяч гривен — при том, что его должностной оклад составлял всего 8615 гривен.

Чиновник установил себе надбавки за выполнение особо важной работы и за интенсивность труда. Он обратился к заместителю тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили (членом команды которого являлся) с просьбой поставить "промежуточную" резолюцию на соответствующем распоряжении, после чего самостоятельно подписал документ.

Поддержав позицию прокурора САП, суд признал бывшего председателя РГА виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Кроме того, удовлетворен иск Захаровской райадминистрации о взыскании с обвиняемого 65 403 гривен в пользу истца.

Дмитрий Франчук возглавил Захаровскую РГА в сентябре 2015 года. После ухода Саакашвили он подал в отставку и был уволен президентом 3 февраля 2017 года.

Отмечается, что это первый в истории Украины обвинительный приговор с реальным сроком, которого добились НАБУ и САП.

Как сообщалось, НАБУ отстранило двух своих сотрудников, подозреваемых в причастности к "схемам" в "Укроборонпроме".

Кроме того, НАБУ провело обыски в Полтавской обладминистрации, следствием чего стала отставка губернатора.

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