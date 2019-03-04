Одесский транспорт ждут перемены: в инфраструктуру вложат 3,6 миллиарда гривен

Чиновники намерены закупить десятки трамвайных вагонов и разгрузить центр города

Фото: Pixabay

Одесский транспорт ждут перемены: в инфраструктуру вложат 3,6 миллиарда гривен Полина Мордынская , Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a85/81a/5c7a8581aa9b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a85/81a/5c7a8581aa9b6.jpg 2019-03-04T05:27:00+02:00 Одесса Чиновники намерены закупить десятки трамвайных вагонов и разгрузить центр города

В ближайшие годы электротранспорт Одессы ожидают масштабные перемены: чиновники подготовили комплексную программу развития, которая предполагает вложить в эту сферу 3,6 млрд грн за три года.

Кроме того, исполнительный комитет городского совета подготовил проект договора с Европейским инвестиционным банком, а это еще 20 млн евро на развитие электротранспорта, правда, в кредит. Журналисты "Сегодня" выяснили, что изменится для пассажиров и города.

Так, исполнительный комитет горсовета единогласно утвердил проект городской целевой программы развития электротранспорта на 2019-2021 годы. Чиновники надеются, что ее воплощение создаст условия для оказания качественных услуг муниципальным перевозчиком, увеличит эффективность работы и долю электротранспорта на рынке пассажирских перевозок.

"Значительная часть транспортных средств перевозит граждан по центру города без учета общей маршрутной сети, существующие автобусные маршруты на 70-80% дублируют схемы движения электротранспорта. Прирост автотранспорта ведет к ухудшению экологической ситуации и усложняет организацию качественных пассажирских перевозок", – пояснили авторы программы.

По их словам, уровень "автомобилизации" Одессы приближается к уровню европейских городов, которые вынуждены вовсе ограничивать передвижение машин в центре.

Для реализации программы из бюджета города планируют выделить 2,11 млрд грн. Еще 1,19 млрд надеются привлечь в виде кредита и 313,1 млн грн – взять из "кошелька" КП "Одесгорэлектротранс".

Более трети средств (1,41 млрд грн) направят на магистральный трамвайный маршрут "Север — Юг", который изначально планировался еще и как скоростной. Согласно программе, специально для этого маршрута закупят 21 односекционный и 16 многосекционных вагонов.

А вот реконструкция трамвайной инфраструктуры между Пересыпскими мостами и улицей Паустовского в рамках создания этого маршрута откладывается на 2020-2021годы. Здесь чиновники надеются уложиться в 349,66 млн грн.

Члены исполкома сошлись на том, что эту программу можно рекомендовать для рассмотрения сессией городского совета, однако в предварительной повестке ближайшего заседания, опубликованной на момент написания материала, этого решения пока не было.

КРЕДИТ.

Исполнительный комитет также утвердил условия, на которых КП "Одесгорэлектротранс" примет участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины", предполагающем кредитование от Европейского инвестиционного банка. Чиновники рассчитывают привлечь 20 млн евро непосредственно на реализацию проекта "Север — Юг" не более чем под 2,5% годовых.

При этом максимальный срок, на который готовы взять это обязательство, составляет 22 года. Условия не предполагают имущественного или любого другого обеспечения исполнения обязательств, то есть, городские предприятия не рискуют своим имуществом.

По подсчетам чиновников, на электротранспорт приходится около 25% пассажиропотока горожан. В 2018-м электротранспорт перевез 171 млн пассажиров: 131 млн из них были пассажирами льготных категорий, 2 млн — учениками и студентами, еще 2,9 млн ездили по постоянным билетам, а 34,5 млн оплачивали полный тариф. При этом 24 трамвайных маршрута обслуживают 207 вагонов, а на 12 троллейбусных маршрутов приходится 173 рогатых.

Постепенно решается и вопрос внедрения электронного билета в одесском общественном транспорте. Планируется, что на сессии горсовета 20 марта народные избранники рассмотрят проект решения об утверждении результатов конкурса и соглашении на заключение инвестиционного договора с компанией, которая будет внедрять автоматизированную систему учета оплаты проезда.

Договор власть имущие подпишут с группой субъектов хозяйствования, которую представляет ООО "Одесская городская карта" в лице ее директора Александра Малина. Компания выиграла конкурсный отбор еще в минувшем году.

По данным Министерства юстиции, фирма существует с 2003-го и оказывает услуги по обработке данных, размещению информации на веб-узлах и связанной с ними деятельностью. Чтобы реализовать проект, у компании будет 500 дней с того момента, как договор вступит в силу. Так что прокатиться в транспорте по е-билету в этом году одесситы вряд ли смогут.

Согласно проекту решения, город получит онлайн-систему, благодаря которой деньги будет получать напрямую единый оператор городского транспорта, минуя перевозчиков. Оплачивать проезд можно будет картой, перечислением со счета или при помощи терминалов.

Кроме того, за счет этой системы появится возможность отслеживать загрузку транспортных средств, их местонахождение и техническое состояние, а также узнавать и время прибытия транспорта на нужную остановку.

По словам чиновников, это позволит оптимизировать маршрутную сеть, переоценить тарифы и перейти к оплате не за количество пассажиров, а за оборотный рейс городского транспорта (движение от начальной до конечной остановки маршрута и обратно). По документам, общая стоимость реализации проекта составляет 265 млн грн.

Отметим, что во многих городах Украины готовы снижать стоимость проезда в маршрутных такси. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены с 7 до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.

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АВТОРЫ: Полина Мордынская , Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.