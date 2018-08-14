Одесскую область снова атакует опасная болезнь

Медики рапортуют: за прошлую неделю зафиксировали на 65,5% случаев заражения вирусом больше, чем ранее

Жителей Одесской области снова атакует корь. Медики рапортуют: за прошлую неделю зафиксировали на 65,5% случаев заражения вирусом больше, чем ранее.

"Показатель госпитализации больных корью вырос в 1,7 раза. Рост связан со вспышками в Измаиле, Болградском и Ананьевском районах, где за последнюю неделю заболели 52 человека, из них 49 — дети", — рассказали в Одесском областном лабораторном центре Минздрава, добавив, что самыми уязвимыми к болезни остаются дети в возрасте до четырех лет и взрослые.

Отметим, из шести погибших от кори с начала года, четверым не исполнилось и года, также корь унесла жизнь 5-летнего малыша и 30-летнего взрослого. По данным центра, они были не привиты от болезни.

Тем временем в самой Одессе с корью ежедневно госпитализируют около четырех человек.

"Корь получится победить, только когда у нас будет в течение многих лет на 100% вакцинированное население, но, хотя пока такого нет, сейчас ситуация благополучная", — рассказал нам экс-глава облздрава Вячеслав Полясный, добавив, что у кори есть природный цикл и вирус может вернуться спустя несколько лет.

НОВАЯ ОПАСНОСТЬ. Тем временем преподаватель Одесского национального медуниверситета Святослав Линников советует проверить с семейным врачом список своих прививок от дифтерии.

"У нее тоже есть цикличность, и в 1990-е во всех постсоветских странах была эпидемия дифтерии. Если мы не обратим на это внимание сейчас, то в этом или следующем году можем дойти до вспышки, а она опаснее, чем корь", — рассказал эксперт, подчеркнув, что в нынешнем году медики зафиксировали четыре случая заболевания.

Кроме того, одесские медики сообщают и о росте количества сезонных острых кишечных инфекций. Ежедневно в городскую инфекционную больницу госпитализируют до 100 пациентов с соответствующими симптомами, причем около 75% из них — дети.

"Стоит строго соблюдать личную гигиену. Не покупать продукты питания в неустановленных местах, особенно у разносчиков на пляжах. Тщательно мыть фрукты и овощи, для детей даже ополаскивать их кипяченой водой. Внимательно следить за сроком годности и качеством продуктов. Если есть малейшие сомнения, лучше выбросить", — напоминают в муниципалитете.

Как сообщалось, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Напомним, украинцев атакуют вирусы: как не заразиться и что делать, если уже заболели.

Кроме этого, мы писали, как предотвратить корь у детей: рекомендации МОЗ.