В Украину доставили новую партию вакцин от кори – МОЗ

По состоянию на 2 августа 2018 года в Украине есть 764 тысяч доз вакцин

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В конце июля Детский фонд ООН доставил в Украину новую партию вакцины против кори, паротита и краснухи КПК "Приорикс" – 77,6 тыс. доз", – говорится в сообщении.

По состоянию на 2 августа 2018 года в Украине есть 764 тысяч доз вакцин, отметили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю заболеваемость корью снизилась на 8,2%, но до сих пор показатели высоки – за неделю 755 украинцев заболели корью, а с начала же года количество заболевших составило 28 185 человек.

Отметим, по данным Минздрава, в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако, как заверили в министерстве, ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.

При этом уровень охвата вакцинацией от ряда инфекций в Украине вызывает тревогу МОЗ. Отметим, по состоянию 1 декабря 2017 вакцинацией против полиомиелита было охвачено менее 50% детей до одного года, против коклюша, дифтерии, столбняка – также менее 50%, по БЦЖ – 75%, а против гепатита В – 50% детей.