Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

"Охотники за металлом" чуть не оставили Одессу без воды

10 октября, 14:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потребителей поврежденного водовода переключают на другие резервные линии

В районе поселка Авангард Одесской области неизвестные лица с помощью экскаватора раскопали чугунный водовод на Одессу диаметром 750 мм и повредили его. Устроив аварию, вандалы сбежали.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала", инцидент произошел 10 октября. Сотрудники службы оперативно прибыли на место и приняли все меры, чтобы не оставить город без воды. Сейчас проводится переключение потребителей поврежденного водовода на другие резервные линии. Также идут ремонтно-восстановительные работы.

Следует отметить, что это уже не первая попытка повреждения действующих линий водоснабжения. А предыдущие такие попытки были пресечены службой безопасности и правоохранительными органами.

Администрация "Инфоксводоканала" просит отозваться всех возможных свидетелей сегодняшнего происшествия.

В тренде
В Днепре врач, у которого подозревали COVID-19, покончил жизнь самоубийством – СМИ

Ранее мы сообщали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени.

Реклама

Также напомним, в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса вандалы водопровод охотник за металлом
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области старшеклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школы
В Одесской области старшеклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школыОдесса
В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)
В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)Одесса
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)
Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)Украина
В Одессе задержали чиновника-взяточника: посредник уничтожал деньги во время бегства (фото)
В Одессе задержали чиновника-взяточника: посредник уничтожал деньги во время бегства (фото)Одесса
Пытался подкупить членов избиркома: в Одесской области задержали депутата
Пытался подкупить членов избиркома: в Одесской области задержали депутатаУкраина
Синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
Синоптики порадовали прогнозом погоды на начало неделиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять