"Охотники за металлом" чуть не оставили Одессу без воды

Потребителей поврежденного водовода переключают на другие резервные линии

В районе поселка Авангард Одесской области неизвестные лица с помощью экскаватора раскопали чугунный водовод на Одессу диаметром 750 мм и повредили его. Устроив аварию, вандалы сбежали.

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Как сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала", инцидент произошел 10 октября. Сотрудники службы оперативно прибыли на место и приняли все меры, чтобы не оставить город без воды. Сейчас проводится переключение потребителей поврежденного водовода на другие резервные линии. Также идут ремонтно-восстановительные работы.

Следует отметить, что это уже не первая попытка повреждения действующих линий водоснабжения. А предыдущие такие попытки были пресечены службой безопасности и правоохранительными органами.

Администрация "Инфоксводоканала" просит отозваться всех возможных свидетелей сегодняшнего происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени.

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Также напомним, в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей.

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