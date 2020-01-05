Оставили дверь открытой : в Одессе обнесли магазин квадрокоптеров, кража попала на видео

В Одессе полиция разыскивает мужчину, который обокрал магазин видеотехники. Видео из камеры наблюдения опубликовал Тарас Трояк.

Как известно, магазин размещен на Ришельевской улице.

Камеры наблюдения засняли, как молодой человек шел по улице и, проходя мимо магазина, решил зайти. Оказалось, что сотрудники забыли закрыть двери.

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"Вор, проходя мимо, заломился чисто случайно, сработала сигналка, выехала охрана, но за 30 секунд успел украсть то, что хотел", – пишет владелец магазина и обращается к гражданам с просьбой опознать злоумышенника.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн. Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на проспекте Добровольского в Суворовском районе города. Неизвестный зашел в помещение и распылил его работнице в лицо газ из баллончика.

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.

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