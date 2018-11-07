Отопительный сезон в Одессе: в центре – холодные батареи, а тарифы подорожали

Управляющие компании и ОСМД сами решают, когда батареи в квартирах перестанут быть холодными

Хотя отопительный сезон в Одессе стартовал еще две недели назад, в квартирах жителей центральной части города радиаторы остаются холодными до сих пор.

Первыми тепло получили детсады, школы, больницы и другие заведения социальной сферы. Теперь же теплоноситель должен поступать и в дома в спальных районах города.

"ОСМД и управляющие компании, исходя из температуры, сами принимают решения, подавать эту воду в дома или не подавать. Но все уже подключено, котельные работают", — пояснила нам пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева.

Тем же, у кого радиаторы остаются холодными, рекомендуют обращаться в свои управляющие компании, чтобы уточнить сроки запуска или устранить возможные поломки.

Задержка с подачей отопления возникла лишь в центральной части города.

"КП "Теплоснабжение города Одесса" получило финансовую помощь, перечислило ее в счет погашения задолженности перед Одесской ТЭЦ, а та погасила задолженность перед "Нафтогазом Украины", — рассказал директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Иван Донченко. — Сейчас ТЭЦ готова к проведению пусковых операций, но "Одессагаз" выполняет ремонтные работы на магистральном газопроводе, который подает газ в том числе на ТЭЦ, в связи с чем и возникла задержка".

Решили в этом году и вопрос отопления домов возле Шкодовой горы. Ранее этот микрорайон обогревала котельная нефтеперерабатывающего завода, но после его остановки подача тепла прекратилась. К новому сезону здесь установили две новые модульные котельные, которые, по словам чиновников, уже начали работу.

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К слову, с начала ноября одесситы 17 раз жаловались на поставки тепла в Единый центр обращений граждан. Нашлись и те, кто почти всем домом (10 из 12 квартир) попросили вовсе отключить их от системы центрального отопления "из-за нежелания и аварийного состояния сетей".

ЭКОНОМИЯ И ТАРИФЫ

Оплата за центральное отопление будет взиматься не с момента официального старта сезона, а с фактической даты подачи теплоносителя в дом. Так что жители, не получившие тепло, заплатят в ноябре меньше, чем в последующих месяцах.

Тариф от городского КП пока остается прежним — 1229,2 грн/Гкал в домах с теплосчетчиками и 30,76 грн за квадратный метр без приборов учета. Чиновники анонсировали грядущее повышение цен, но новый тариф пока высчитывают.

Тем временем ряд ОСМД и управляющих компаний уже заявили о повышении тарифов. С жильцов планируют брать от 31,2 до 36,7 грн за "квадрат", либо от 1493,82 до 1509,46 грн/Гкал.

"Цена на газ поднялась, минимальная зарплата поднялась, вода подорожала, так что пришлось пересматривать, — рассказали нам в управляющей компании дома на жилмассиве Котовского. — Мы топимся уже с 1 ноября, нельзя людей ради экономии морозить".

Как сообщалось, в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, на сколько могут вырасти тарифы на газ и отопление в Украине.