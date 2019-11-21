Патрульную полицию Одесской области возглавил ветеран боев на Донбассе

В управлении полиции Одессы обвалился потолок / Фото: Думская

Руководителем управления патрульной полиции в Одесской области назначен 36-летний капитан полиции Александр Евгеньевич Гостищев. 36-летний сотрудник полиции в 2014 году отправился добровольцем на Донбасс и воевал в составе батальона "Днепр-1".

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, планируется, что 22 ноября нового руководителя представит одесским сотрудникам первый заместитель главы Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

Новый руководитель одесских патрульных родился 19 февраля 1983 года в Днепропетровске, окончил Украинский государственный химико-технологический университет, а в 2017 году получил второе высшее образование по специальности "право" в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

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К 2014 году работал на частном предприятии директором по развитию, а после начала войны на Донбассе ушел добровольцем в батальон "Днепр-1". С июня 2014 участвовал в ряде важных операций – освобождении Мариуполя, Иловайска и других на территории Донецкой области.

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С февраля 2015 года перешел на службу в органы внутренних дел. Возглавлял Жовковское отделение Львовской области, подразделение патрульной полиции в прифронтовых городах Луганской области – Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

В 2017-2019 году руководил управлением патрульной полиции в Луганской области. В июле 2019 года возглавил управление превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области. Награжден знаком отличия МВД "За службу государству" и наградным оружием за участие в АТО.

Предыдущий глава патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак покинул должность по собственному желанию. Перед этим проводилась служебная проверка его деятельности. По данным полиции, проверяющие не выявили в его работе серьезных нарушений.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего главу Одесского областного управления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко. Чиновников подозревают в нарушениях по статьям "Растрата имущества" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

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