Первая жертва и пострадавшие спасатели: появились подробности пожара в Одессе

На момент пожара в здании находились около 400 студентов и преподавателей

В результате крупного пожара в здании колледжа в центре Одессы умерла одна из пострадавших. Об этом сообщает "Думская".

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места ЧП, огонь уже перекинулся с левой части здания на правую. На момент пожара в здании находились около 400 человек. Большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, но есть тяжелые.

Кроме того, по неподтвержденной информации, одна из преподавателей колледжа выпрыгнула с третьего этажа и сломала ногу. На место продолжают прибывать кареты скорой помощи.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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