Первую в Украине спецклинику, в которой будут бороться со СПИДом, открыли в Одессе

В Одессе работает первая в Украине клиника, которая специализируется на комплексной борьбе с ВИЧ и СПИДом. Здесь можно сдать экспресс-тест, позволяющий обнаружить вирус иммунодефицита, получить консультацию врача и пройти лечение. Учреждение открыли в Южной Пальмире неслучайно: Одесская область уже три года возглавляет антирейтинг по распространению ВИЧ-инфекции в стране.

По словам медицинского директора фонда АнтиСПИД-США в Украине Ларисы Гетьман, в Украине насчитывается 241 000 ВИЧ-позитивных людей. При этом только 144 000 из них находятся под наблюдением врачей, а 92 000 получают антиретровирусную терапию.

"Не все люди, которые узнали свой статус, доходят в медучреждения или начинают лечится вовремя", — говорит Гетьман, добавляя, что зачастую люди просто не знают о возможном лечении или же боятся отношения врачей.

Фонд с 2009 года помогает украинским медикам противодействовать опасному заболеванию. Именно при поддержке этой организации в Одессе и открыли специализированную клинику. В одном здании человек может быстро узнать свой ВИЧ-статус, в случае необходимости сразу же получить консультацию врача и направление на лечение.

"Все врачи клиники специализируются на инфекционных заболеваниях, а также здесь работают терапевты, которые могут проконсультировать пациента с сопутствующими заболеваниями, гинеколог и психолог", — поясняет глава представительства фонда АнтиСПИД-США в Украине Ярослава Лопатина.

Клиника находится по адресу: ул. Большая Арнаутская, 44. Кабинеты оборудовали на втором этаже здания и расположили в последовательности, удобной для посетителей. Так, первый — кабинет тестирования. Здесь пациенту делают экспресс-тест на ВИЧ. Следующий — манипуляционный: тут берут кровь из вены для подтверждения диагноза. Дальше по коридору расположена смотровая, где принимают различные специалисты, кабинет психолога и помещение, где пациенты получают антиретровирусные препараты. Сейчас на учете в клинике стоят 449 человек.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Корреспондент "Сегодня" решила проверить работу клиники и пройти по пути пациента. Сама процедура тестирования занимает меньше минуты. Врач берет каплю крови из пальца, помещает ее на пластиковую пластину и уже на ней смешивает со средством-проявителем.

"На пластинке уже есть одна полоска. Если проявится еще одна — у человека есть ВИЧ-инфекция", — поясняет нам врач Юлия Коваленко.

Сдав тест, 15 минут ждем в коридоре, а затем по приглашению врача вновь возвращаемся в кабинет, чтобы услышать результат. Наша ходьба по кабинетам на этом закончилась, а вот если бы на пластине проявилась вторая полоска, пришлось бы идти в следующий и делать забор крови из вены, чтобы подтвердить "быстрый" диагноз.

За полгода работы клиники здесь прошел тестирование 361 человек, 47 из которых таким образом узнали о своем ВИЧ-позитивном статусе.

ЦИФРЫ. По словам главврача Одесского областного центра социально значимых болезней Светланы Есипенко, которая также руководит клиникой, только в Одесской области проживают около 21 000 человек, которые знают о своем ВИЧ-позитивном статусе, но лишь 11 956 проходят лечение. Еще около 9000 жителей региона, по оценкам врачей, о своем заболевании не знают.

Раньше на диагностику приходилось тратить от двух недель до нескольких месяцев.

"Все это время человек не знал результаты и мог распространять инфекцию", — говорит Есипенко.

Теперь же в амбулаториях региона также распространяют экспресс-тесты, точность результатов которых составляет от 98% до 99,9%.

ТЕРАПИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ

После получения справки о ВИЧ-позитивном статусе пациента направляют на бесплатную антиретровирусную терапию.

"Врач объяснит пациенту, куда он может обратиться за терапией. Такие места называются "антиретровирусными сайтами". Мы стараемся открывать их при медицинских учреждениях и кабинетах доверия", — объяснила нам главврач Одесского облцентра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

Всего в области работают 52 такие локации, из них 14 — в Одессе.

"Лечение не зависит от прописки. У нас есть люди из области, которые работают в Одессе, и им удобнее получать лечение здесь, а не дома", — говорит Есипенко.

Напомним, накануне Супрун анонсировала серьезный запрет в медицине. МОЗ Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной, рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Как сообщалось, в Харьковской области строят новые амбулатории, а работать некому. В сельских лечебницах хотят не просто провести капремонт, но также оснастить их современным оборудованием и возвести жилье для врачей. Медикам в глубинке обещают даже предоставить служебный транспорт. В зависимости от количества жителей каждый район области должен получить от одного до трех таких медучреждений.

Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз.