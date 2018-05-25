Первую в Украине спецклинику, в которой будут бороться со СПИДом, открыли в Одессе

Сегодня, 07:02

Здесь можно сдать экспресс-тест, позволяющий обнаружить вирус иммунодефицита, получить консультацию врача и пройти лечение

  • Специализированная клиника. Уже полгода принимает пациентов в центре Одессы. Фото: В.Серова
  • Приемная. Здесь пациенты ждут результаты экспресс-тестов. Фото: В.Серова
  • Манипуляционная. Здесь у пациентов берут кровь из вены. Фото: В.Серова
  • Тест. Процедура занимает не больше минуты, еще 15 придется подождать. Фото: В.Серова
Специализированная клиника. Уже полгода принимает пациентов в центре Одессы. Фото: В.Серова
Приемная. Здесь пациенты ждут результаты экспресс-тестов. Фото: В.Серова
Манипуляционная. Здесь у пациентов берут кровь из вены. Фото: В.Серова
Тест. Процедура занимает не больше минуты, еще 15 придется подождать. Фото: В.Серова

В Одессе работает первая в Украине клиника, которая специализируется на комплексной борьбе с ВИЧ и СПИДом. Здесь можно сдать экспресс-тест, позволяющий обнаружить вирус иммунодефицита, получить консультацию врача и пройти лечение. Учреждение открыли в Южной Пальмире неслучайно: Одесская область уже три года возглавляет антирейтинг по распространению ВИЧ-инфекции в стране.

По словам медицинского директора фонда АнтиСПИД-США в Украине Ларисы Гетьман, в Украине насчитывается 241 000 ВИЧ-позитивных людей. При этом только 144 000 из них находятся под наблюдением врачей, а 92 000 получают антиретровирусную терапию.

"Не все люди, которые узнали свой статус, доходят в медучреждения или начинают лечится вовремя", — говорит Гетьман, добавляя, что зачастую люди просто не знают о возможном лечении или же боятся отношения врачей.

Фонд с 2009 года помогает украинским медикам противодействовать опасному заболеванию. Именно при поддержке этой организации в Одессе и открыли специализированную клинику. В одном здании человек может быстро узнать свой ВИЧ-статус, в случае необходимости сразу же получить консультацию врача и направление на лечение.

"Все врачи клиники специализируются на инфекционных заболеваниях, а также здесь работают терапевты, которые могут проконсультировать пациента с сопутствующими заболеваниями, гинеколог и психолог", — поясняет глава представительства фонда АнтиСПИД-США в Украине Ярослава Лопатина.

Клиника находится по адресу: ул. Большая Арнаутская, 44. Кабинеты оборудовали на втором этаже здания и расположили в последовательности, удобной для посетителей. Так, первый — кабинет тестирования. Здесь пациенту делают экспресс-тест на ВИЧ. Следующий — манипуляционный: тут берут кровь из вены для подтверждения диагноза. Дальше по коридору расположена смотровая, где принимают различные специалисты, кабинет психолога и помещение, где пациенты получают антиретровирусные препараты. Сейчас на учете в клинике стоят 449 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Корреспондент "Сегодня" решила проверить работу клиники и пройти по пути пациента. Сама процедура тестирования занимает меньше минуты. Врач берет каплю крови из пальца, помещает ее на пластиковую пластину и уже на ней смешивает со средством-проявителем.

"На пластинке уже есть одна полоска. Если проявится еще одна — у человека есть ВИЧ-инфекция", — поясняет нам врач Юлия Коваленко.

Сдав тест, 15 минут ждем в коридоре, а затем по приглашению врача вновь возвращаемся в кабинет, чтобы услышать результат. Наша ходьба по кабинетам на этом закончилась, а вот если бы на пластине проявилась вторая полоска, пришлось бы идти в следующий и делать забор крови из вены, чтобы подтвердить "быстрый" диагноз.

За полгода работы клиники здесь прошел тестирование 361 человек, 47 из которых таким образом узнали о своем ВИЧ-позитивном статусе.

ЦИФРЫ. По словам главврача Одесского областного центра социально значимых болезней Светланы Есипенко, которая также руководит клиникой, только в Одесской области проживают около 21 000 человек, которые знают о своем ВИЧ-позитивном статусе, но лишь 11 956 проходят лечение. Еще около 9000 жителей региона, по оценкам врачей, о своем заболевании не знают.

Раньше на диагностику приходилось тратить от двух недель до нескольких месяцев.

"Все это время человек не знал результаты и мог распространять инфекцию", — говорит Есипенко.

Теперь же в амбулаториях региона также распространяют экспресс-тесты, точность результатов которых составляет от 98% до 99,9%.

ТЕРАПИЯ БЕЗ ПРОПИСКИ

После получения справки о ВИЧ-позитивном статусе пациента направляют на бесплатную антиретровирусную терапию.

"Врач объяснит пациенту, куда он может обратиться за терапией. Такие места называются "антиретровирусными сайтами". Мы стараемся открывать их при медицинских учреждениях и кабинетах доверия", — объяснила нам главврач Одесского облцентра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

Всего в области работают 52 такие локации, из них 14 — в Одессе.

"Лечение не зависит от прописки. У нас есть люди из области, которые работают в Одессе, и им удобнее получать лечение здесь, а не дома", — говорит Есипенко.

Напомним, накануне Супрун анонсировала серьезный запрет в медицинеМОЗ Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной, рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Как сообщалось, в Харьковской области строят новые амбулатории, а работать некому. В сельских лечебницах хотят не просто провести капремонт, но также оснастить их современным оборудованием и возвести жилье для врачей. Медикам в глубинке обещают даже предоставить служебный транспорт. В зависимости от количества жителей каждый район области должен получить от одного до трех таких медучреждений. 

Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз.
медицина, ВИЧ, СПИД, вирус, врач, поликлиника, клиника

Вы сейчас просматриваете новость "Первую в Украине спецклинику, в которой будут бороться со СПИДом, открыли в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Уличным животным будут помогать бесплатно. Фото: facebook.com/dbelotserkovets

В Киеве появится скорая помощь для животных

21 Мая, 12:05

Ветпомощь будет бесплатной для бездомных животных и платной для домашних, говорит Белоцерковец  

Украина

"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается

18 Мая, 13:54

Журналисты "Главной темы" расскажут, как не стать очередной жертвой врачебной халатности и как распознать медика, который пытается нажиться на пациентах
Загрузка...

Психология

Позаботьтесь о своем здоровье. Фото: pixabay

Как стать привлекательным: интересный ответ ученого

18 Мая, 09:46

Наша психологическая склонность к одиночеству может быть чем-то вроде "карантина"

Украина

фото из открытых источников

Более трех миллионов украинцев выбрали семейных врачей – Минздрав

11 Мая, 20:49

Минздрав сообщает о результатах национальной кампании Врач для каждой семьи
Загрузка...