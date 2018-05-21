Современная медицина творит чудеса: сколько стоит бумажная инвалидность

А есть и другая сторона медали – инвалид той же первой группы внезапно может выздороветь

Нужны льготы на коммуналку, на проезд или бесплатную паковку? Можно устроить.Современная медицина творит чудеса. Здоровый человек может вдруг стать инвалидом, например, первой группы.

Зашел в правильный кабинет, заплатил и вот уже – справка на руках и экономия бюджета в среднесрочной перспективе. А есть и другая сторона медали – инвалид той же первой группы внезапно может выздороветь. Одним росчерком пера эксперта специальной комиссии. Поставил подпись и – будь здоров! На бумаге. Что это за чудеса двадцать первого века, и сколько стоит бумажная инвалидность?

Парковка на местах для людей с инвалидностью может влететь в 1700 грн. штрафа. Кто-то, не мудрствуя лукаво, цепляет наклейку "инвалид за рулем", но есть и те, кто страхуется, покупая липовую справку.

Сумма зависит от группы инвалидности. Чем она выше – тем больше льгот. Из базового набора- ежемесячная пенсия, бесплатные парковка и проезд. Кто продает справки об инвалидности? Сколько стоит стать псевдобольным? И как на этом делают бизнес?

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Андрей Бессмертный, телеоператор, инвалид 3 группы. Что бы получить справку легальным путем прошел через унижение.

Виктории пришлось услышать, что ее, не слышащая с полутора лет, дочь через год, вдруг, выздоровеет.

А Татьяна, из намеков медсестер, узнала во сколько доктора оценили ее, деформированную после аварии ногу и позвоночник с грыжами.

Вердикт об инвалидности выносят специалисты медико-социальной экспертной комиссии. В народе – МСЭК.

Процедура получения статуса "человек с инвалидностью", как компьютерная игра "Принц Персии". Соискатель должен обойти врачей в поликлинике, получить кипу бумаг, пройти собеседование у главврача, лечь в больницу, взять заключения и лишь потом – МСЕК.

Как подготовиться к визиту в МСЭК? Какие расценки на бумаги, подтверждающие инвалидность, претенденты выучили, как цены на хлеб или колбасу.

К документам не придерёшься. Мокрые печати, подписи. Оформляют сами медики. Но это не все затраты. Татьяне, чтобы доказать докторам, что нога деформирована и она не может стоять из-за постоянной боли, предложили из Львова съездить на диагностику в Винницу. Дорога, проживание, питание, обследование – все за свой счет. А если еще и комиссию предложат пройти не по месту жительства – то и того дороже.

Не 2-ю, а третью группу и с боем получила дочь Виктории. Девочка оглохла, когда ей было три. В больницу попала слышащей, вышла глухой. Мама ушла с работы, получила специальное высшее образование, чтобы адаптировать дочь. Она считывает с губ, протезирована, но если говорить невнятно – не поймет.

Для Насти, статус означал льготу при поступлении. Но есть и другие.

III группа: 50% оплата проезда (ж/д, авиа, автобус), коммуналки, пенсия.

II группа: бесплатный проезд + 50% ж/д и авиа, бизнесу налоговые льготы, надбавка к пенсии.

I группа: пенсия при стаже от 1 до 10 лет, надбавки по уходу за больным, 50 или 100% оплата коммуналки, льготный автомобиль, сохранность рабочего места, мужчинам – табу на военную службу. Комиссия выдает также индивидуальную реабилитационную карту.

Где написано, что нужно пациенту с его диагнозом: инвалидная коляска, протезирование, сиделка, путевка на оздоровление. По закону все гарантируется, по факту – выбить сложно.

Бизнес делают не только на больных, но и на здоровых. Желающих, иметь документ об инвалидности, как липовый, так и настоящий, у нас хватает.

Быстро, и по приемлемой цене сделать справку, обещают в организации из интернета.

Если МСЕК – это стоит 3 тыс. долларов. Если ЛЛК – это тысяч 5-10. В гривнах. Сделать обещают за дней 7-10. Для оформления нужны ФИО, дата рождения, перенесенное заболевание, место проживания.

Недешево и без занесения в госреестр. Предлагают и другой вариант.

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Стоимость документа 1200 грн. Если делаете заказ сегодня до 14 часов, то завтра – можете получите. Мокрые печати специальные бланки, никаких вопросов у вас не возникнет. Информация вносится в реестр. Никакой гарантии, конечно же, никто не дает.

Штраф за подделку документов 800 грн. Штраф за взятку от 17 до 25 тысяч гривен. Медик может попасть за решетку максимум на 8 лет. Но в большинстве случаев, это теория.

Игорь Поночовный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АРК говорит, что на схемы выйти сложно и врачей действительно сложно документировать.

А рассказ мог бы получиться увлекательным.

Так,врачи одной из львовских МСЭК, например, просили больных оставить деньги за справку на кушетке, под простынкой. Или - под мусорным баком. Были и гурманы – назначали встречу в кафе. Аббревиатура МСЭК у преодолевших ее вызывает такое же раздражение, как недоброй памяти аббревиатура ГАИ. И мало кто верит в изменения, несмотря на грандиозные планы Минздрава.

Александр Линчевский, замминистра здравоохранения Украины обещает, что ситуация изменится.

А пока предлагают довольствоваться тем, что есть. Например, изменениями в законодательстве. Всем, потерявшим конечности, теперь группу дают бессрочно. А тяжело больным не нужно больше ездить на МСЭК, комиссия обязана приехать к ним домой.

Ранее на Донбассе сотрудники полиции и прокуратуры задержали врача больницы города Константиновка, которая вымогала у пациентки деньги за оформление инвалидности.

А в Ирпене двое сотрудников медико-социальной экспертной комиссии за присвоение группы инвалидности получили от женщины 35 тысяч гривен взятки.