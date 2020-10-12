Первым увидел младший брат. В Одесской области нашли повешенным парня

В Одесской области 14-летнего парня нашли повешенным. Его обнаружил младший брат.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, предварительно установлено, что семья погибшего характеризуется положительно. По словам родственников, намерений покончить жизнь самоубийством парень не высказывал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

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Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовно кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина пыталась покончить с собой, держа на руках ребенка.

О том, как подростки спасли девушку от самоубийства, смотрите в сюжете:

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