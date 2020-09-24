Под Одессой легковушка слетела в кювет и перевернулась: есть погибшие (фото)

В Овидиопольском районе под Одессой автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла ночью 24 сентября возле промтоварного рынка. По предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находились шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21-го года, перевернулся в кювет.

18-летний парень от полученных травм погиб на месте, 19-летний – умер в больнице, других пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства происшествия. В полиции назначили ряд экспертиз. Водителя, который получил незначительные травмы, задержали.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое получили ранения.

Также напомним, под Киевом произошла масштабная авария с участием двух фур и микроавтобуса.

Видео: Telegram-канал KievMap

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться