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Под Одессой люди перекрыли дорогу из-за отключенния воды

Сегодня, 11:58

Одесситы жалуются на отключенную воду, а предприниматели - на задолженность жителей

Под Одессой люди перекрыли дорогу из-за отключенния воды Одесса Одесситы жалуются на отключенную воду, а предприниматели - на задолженность жителей

Под Одессой жители поселка Лески перекрыли Южную дорогу – десятки людей непрерывно ходили по пешеходному переходу, чтобы привлечь внимание чиновников к отсутствию воды в их домах.

По словам участников протеста, перебои с водоснабжением происходят едва ли не каждый месяц, а на момент акции воды не было уже более 10 дней. В свою очередь, по данным представителей водоканала, воду перекрыли из-за долгов.

"Там долг более 200 тысяч гривен. Их предупреждали, предлагали прийти и написать гарантийное письмо или заключить договор реструктуризации. Более того, у нас договоры с двумя группами жителей, и, согласно законодательству и договорным отношениям, мы их ограничили после предупреждения. Сами жители домов платят не в "Инфокс", а ответственным представителям", – заявил представитель предприятия Сергей Чабан.

Жители в ответственности своих представителей сомневаются и добиваются заключения отдельных договоров с каждым домохозяйством.

"У нас один расчетный счет на хозяина трубы, которому мы негласно вносили деньги за подключение к водоводу. Документы он никакие не выдавал. Получается, с этого счета деньги должны были перечисляться на водоканал, но они не перечисляются каким-то магическим образом. От представителя мы ничего не можем добиться", – пояснила жительница поселка Валентина, отмечая, что "хозяин трубы" сейчас находиться за границей, а его "заместители" не выходят на связь.

Без воды остались 80 домов, а некоторые вместе с водой лишились и отопления. Теперь инициативная группа надеется заручиться поддержкой сельсовета, чтобы выступить против водоканала в суде.

Напомним, ранее в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть и стали требовать решить ситуацию с отоплением в квартирах. Люди заявили, что этот протест – предупредительный, в дальнейшем они обещают протестовать каждый день, если в их домах не появится отопление.

По их словам, в домах нет тепла уже несколько дней, а коммунальщики говорят, что на линии произошла авария и сейчас ведутся ремонтные работы.

Также мы писали о том, как несколько сотен киевлян почти на сутки перекрывали Харьковское шоссе, требуя вернуть в их дома электроэнергию, которую отключили из-за безответственного застройщика. Протест завершился, когда в ситуацию вмешались  власти города.

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Тег Одесса, вода, протест

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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