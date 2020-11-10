Под Одессой произошло смертельное ДТП: на киевской трассе затруднено движение (фото)

В Одесском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись два автомобили. В результате на трассе затруднено движение транспорта.
Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
По данным пресс-службы, инцидент произошел вблизи села Алтестово на трассе Киев – Одесса. Предварительно, водитель ВАЗа, в котором находилось пять человек, на участке сужения дорог не справился с управлением и въехал в легковушку Hyundai.
В результате столкновения водитель и двое пассажиров ВАЗа получили телесные повреждения разной степени тяжести, их доставили в больницу. Еще два пассажира этого авто погибли на месте происшествия. Водитель иномарки не пострадал.
В то же время в местных Telegram-каналах пишут, что в авто были пьяные люди. Указывается, якобы легковушка вылетела на "встречку" на скорости 160 км/ч. Из-за сильного удара авто перевернулось – спасатели перекинули машину обратно и достали пострадавших .
Сейчас в пригороде Одессы затруднено движение в районе Хаджибейского моста.
Напомним, ранее в Киевском районе Одессы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, еще один – умер.
Также мы сообщали, что в Херсонской области перевернулся пассажирский автобус.
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