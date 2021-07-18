Под Одессой утонул мужчина, а его ребенок пропал: что произошло в Затоке

Тело 49-летнего мужчины достали из воды на базе отдыха – с ним купался и его малолетний сын, но его никто не может найти уже почти сутки

Спасетели ищут ребенка / Фото: ГСЧС

В Украине участились случаи гибели людей на водоемах. На базе отдыха в Одесской области утонул мужчина, а его сын пропал без вести – спасатели ищут его и на дне, и у берегов.

Реклама

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Тело 49-летнего мужчины из Черкасской области вчера днем достали из воды в поселке Затока на базе отдыха "Ирина" .

Спасатели выяснили, что вместе с мужчиной в воде находился и его 13-летний сын, но его рядом с телом отца не обнаружили. Сейчас правоохранители и местные жители ищут ребенка вдоль береговой линии, а спасатели обследуют морское дно. Однако водолазам мешает сильное загрязнение воды.

В тренде В Житомире появится патронный завод. Продукция пойдет для Украины и НАТО

Водолазы обыскивают дно

По состоянию на сегодняшнее утро обследовано 5 километров береговой линии и 800 кв. м морского дна. Пропавший ребенок пока не найден.

Спасателям помогают даже местные жители

Реклама

Напомним, только за первый месяц лета на водоемах Украины погибло 126 человек, 28 из них – дети. Парамедик Ярослав Вус рассказал о правилах безопасного поведения возле водоемов, а также как оказывать первую медицинскую помощь.