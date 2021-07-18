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Под Одессой утонул мужчина, а его ребенок пропал: что произошло в Затоке

18 июля 2021 9:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тело 49-летнего мужчины достали из воды на базе отдыха – с ним купался и его малолетний сын, но его никто не может найти уже почти сутки

Спасетели ищут ребенка

Спасетели ищут ребенка / Фото: ГСЧС

В Украине участились случаи гибели людей на водоемах. На базе отдыха в Одесской области утонул мужчина, а его сын пропал без вести – спасатели ищут его и на дне, и у берегов.

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Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Тело 49-летнего мужчины из Черкасской области вчера днем достали из воды в поселке Затока на базе отдыха "Ирина" .

Спасатели выяснили, что вместе с мужчиной в воде находился и его 13-летний сын, но его рядом с телом отца не обнаружили. Сейчас правоохранители и местные жители ищут ребенка вдоль береговой линии, а спасатели обследуют морское дно. Однако водолазам мешает сильное загрязнение воды.

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Водолазы обыскивают дно

По состоянию на сегодняшнее утро обследовано 5 километров береговой линии и 800 кв. м морского дна. Пропавший ребенок пока не найден.

Спасателям помогают даже местные жители
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Напомним, только за первый месяц лета на водоемах Украины погибло 126 человек, 28 из них – дети. Парамедик Ярослав Вус рассказал о правилах безопасного поведения возле водоемов, а также как оказывать первую медицинскую помощь.

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