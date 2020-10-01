Причастен учитель: вспыли подробности ранения подростка в школе под Одессой

Сейчас копы опрашивают педагогов и одноклассников пострадавшего

В Одесской области полицейские устанавливают, почему десятиклассник полоснул себя ножом по горлу в стенах школы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительной информации, причиной такого поступка стало предвзятое отношение к подростку со стороны педагога. Сейчас эта информация, а также другие версии произошедшего, проверяются полицией. Копы опрашивают учителей и одноклассников пострадавшего.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "доведение до самоубийства".

Напомним, инцидент произошел 30 сентября в Килийском лицее №3. К счастью, парню вовремя оказали помощь. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, в Николаевской области начальник довел работника до самоубийства. Фермер приказал работникам копать ямы и закапывать друг друга, а происходящее снимал на мобильный телефон.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что за доведение до самоубийства в Украине будут наказывать тюрьмой до трех лет.

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