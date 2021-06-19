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Поезд Интерсити+ задержался в дороге на два часа – застрял, не доехав до одесского вокзала 7 км

19 июня 2021 1:28

Светлана Москаленко , Юлия Ляхова

Как сообщили "Сегодня" пассажиры, их не выпускают, чтобы они могли добраться самостоятельно

Поезд Киев-Одесса, который выехал из столицы в 16:30, никак не может доехать до Одессы.

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Об этом "Сегодня" сообщили пассажиры.

Сначала поезд долго стоял в Балтском районе, пропуская товарные составы, машинист объявил расчетное опоздание на 50 минут. Однако за 15 минут до объявленного нового времени прибытия, поезд снова остановился, не доехав до вокзала 7 км.

Поезд "Интерсити+". Фото: "Сегодня"

Поезд "Интерсити+". Фото: "Сегодня"

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"Станция Застава дает красный свет. Время прибытия не определено и будет сообщено дополнительно", – сообщил пассажирам машинист.

Несмотря на то, что поезд технически стоит уже в Одессе, пассажиров не выпускают, чтобы они могли добраться самостоятельно. Аргументируют соображениями безопасности.

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Поезд должен был прибыть в 23:53, однако, прибыл с почти двухчасовым опозданием.

Ранее мы писали, что в марте этого года авария поезда, который следовал из Киева в Запорожье, привела к сбоям в графике работы железной дороги.

Это уже не первый инцидент, связанный с этим рейсом, в этом году. В феврале поезд №731 Запорожье – Киев задержался в пути на 2 часа из-за снегопада.

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