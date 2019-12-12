Покатались на качелях – нанесли урон на 5 миллионов гривен: в Одессе скандал вокруг LED-качелей

В Одессе неизвестные сломали детские LED-качели, которые обошлись местному бюджету в 5 миллионов гривен. На видео с камер наблюдения видно, что двое молодых людей качаются, а когда аттракцион, вероятно, от веса выходит из строя, ребята быстро убегают.

Стоит отметить, что этот случай обошелся без жертв. Впрочем, как и другой, изрядно повеселивший пользователей интернета. Новости "Сегодня" ранее писали о том, как застрявшего на детской площадке мужчину доставали спасатели. Мужчина из города Ноттингем сел на узкое сиденье аттракциона и не смог выбраться.

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А еще раньше в Украине разгорелись бурные споры из-за детских площадок, на которых травмировались дети. Тогда мы пытались разобраться, почему игры на детских площадках заканчиваются в травмпунктах. Ведь в одной только Полтаве с начала лета после игр на детских площадках в больницу попали 20 детей.

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Тогда же мы выяснили, кто должен наводить порядок на детских площадках и где брать новые качели. Согласно нормам благоустройства, детские площадки организовываются для разных возрастных категорий малышей либо имеют отдельные зоны для них.

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