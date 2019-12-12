Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Покатались на качелях – нанесли урон на 5 миллионов гривен: в Одессе скандал вокруг LED-качелей

12 декабря, 23:49

Двоих молодых людей зафиксировали камеры наблюдения

В Одессе неизвестные сломали детские LED-качели, которые обошлись местному бюджету в 5 миллионов гривен. На видео с камер наблюдения видно, что двое молодых людей качаются, а когда аттракцион, вероятно, от веса выходит из строя, ребята быстро убегают.

Стоит отметить, что этот случай обошелся без жертв. Впрочем, как и другой, изрядно повеселивший пользователей интернета. Новости "Сегодня" ранее писали о том, как застрявшего на детской площадке мужчину доставали спасатели. Мужчина из города Ноттингем сел на узкое сиденье аттракциона и не смог выбраться.

Реклама

А еще раньше в Украине разгорелись бурные споры из-за детских площадок, на которых травмировались дети. Тогда мы пытались разобраться, почему игры на детских площадках заканчиваются в травмпунктах. Ведь в одной только Полтаве с начала лета после игр на детских площадках в больницу попали 20 детей.

В тренде
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Фото: ГСЧС

Тогда же мы выяснили, кто должен наводить порядок на детских площадках и где брать новые качели. Согласно нормам благоустройства, детские площадки организовываются для разных возрастных категорий малышей либо имеют отдельные зоны для них.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса качели аттракцион сломали

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентомОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...