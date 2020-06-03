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Пенсия для мумии: в Одесской области женщина решила заработать на умершей матери

3 июня, 15:47

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Тело покойной старушки нашла ее внучка

В Одесской области женщина месяцами держала в доме труп своей 82-летней матери. Мотивом для такого поступка стали деньги.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что пенсионерка умерла еще четыре месяца назад. Вместо того чтобы достойно похоронить мать, 60-летняя женщина решила заработать на этом. Она сделала вид, что ничего не произошло, и получала пенсию вместо умершей. Так как покойница много лет болела и была прикована к постели, это ни у кого подозрений не вызвало. За все это время женщина получила от Пенсионного фонда чуть больше шести тысяч гривен.

"Правонарушительница не просто прятала тело матери, а осуществляла надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы оно не разлагалось", – отметили в полиции.

Афера горе-дочери рухнула, когда к бабушке приехала ее внучка. Она нашла тело старушки и сразу же сообщила об этом в полицию. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Отметим, что ранее подобный инцидент произошел на Буковине. Там женщина прятала труп матери ради получения ее пенсии полгода.

Также мы рассказывали, что в Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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