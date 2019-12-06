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Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом

6 декабря, 17:28

Сообщается, что автор видео выжил, с ним все хорошо

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Сети повилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики, в результате которого по данным на 17.00 погибли четыре человека. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

В Телеграм-канале "Подслушано Одесса" опубликована запись из задымленной аудитории. "Кто именно автор – неизвестно, но пишут, что с ним всё в порядке", – указано в подписи.

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Видео: "Подслушано Одесса"

Сейчас известно о четырех жертвах. Это 16-летняя студентка Ксения Бабенко, преподаватель Анна Бортюк и еще два человека, тела которых обнаружили 6 декабря, опознание еще не проводили, их личности устанавливаются.

В ГСЧС говорят, что из 30 пострадавших на пожаре в больницах остаются 18 человек. По информации полиции судьба 11 человек остается неизвестной.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой ссе Кабмин сформировал специальную комиссию. Тем временем, спасатели заявили, что надежды найти выживших уже нет.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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