Пожар в колледже в Одессе: что известно о погибшей студентке (фото)

Девушка родом была из Килийского района

/ Фото: Getty Images

Погибшая в крупном пожаре в центре Одессы студентка экономического колледжа Ксения Бабенко была родом из Килийского района. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на родных девушки.

По данным издания, в 2018 году Ксения окончила 9-й класс школы в селе Новониколаевка и поступила в колледж. А в 2015 году, будучи в 6-м классе, девочка заняла одно из призовых мест в конкурсе "Кращий щоденник".

Фото погибшей в Facebook опубликовал Андрей Белый.

"Бабенко Ксения Аркадиевна. В 2018 году окончила Новониколаевскую ОЗСО I-II ст — детский сад. Погибла во время пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса. Вечная память", — написал он.

В комментариях к посту мужчины люди выразили соболезнования родным девушки.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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