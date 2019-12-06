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Пожар в центре Одессы: расследованием займется специальная комиссия

6 декабря, 15:33

Доложить о результатах комиссия должна до 20 декабря

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Для расследования причин пожара в колледже на Троицкой в Одессе Кабинет министров Украины сформировал специальную комиссию. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, независимо от должностей или статусов. Ситуация, когда масштабные пожары в университетах, общежитиях и отелях становятся системным явлением, недопустима" – заявил глава правительства.

По его словам, доложить о результатах расследования должны до 20 декабря. Кроме того, Гончарук поручил ГСЧС Украины провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска, где пребывает большое количество людей.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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