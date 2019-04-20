Пожар в одесской многоэтажке: в ГСЧС сообщили подробности

Из дома и расположенного рядом ТРЦ были эвакуированы 68 человек

Дом в Одессе, где произошел пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области.

Пожар, который произошел 20 апреля в 12-этажном жилом доме на улице Черняховского в Одессе, ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация в Одесской области.

По данным ведомства, сообщение о задымлении на девятом этаже дома поступило спасателям в 11:28.

"В 11:39 на месте вызова спасатели установили, что горит внешняя обшивка дома со второго по 10-й этажи. В 11:49 пожар был локализован и в 11:59 – ликвидирован на площади 100 кв. м", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что из жилого дома и торгово-развлекательного центра, который расположен рядом, были эвакуированы 68 ​​человек.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 48 человек личного состава ГСЧС.

Дом в Одессе, где произошел пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Ранее сообщалось, что, по данным очевидцев, пожар начался на нижних этажах дома и быстро распространился вверх. Местное издание "Думская" писало, что на фасаде дома, возможно, загорелся кондиционер, и от него огонь распространился по обшивке.

В полиции сообщили, что на подъездах к месту ЧП перекрыто движение транспорта.

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