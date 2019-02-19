Проблемы, волнующие жителей юга, внесли в онлайн-путеводитель

В будущем зарегистрированные пользователи смогут самостоятельно добавлять истории конфликтов из других регионов Украины

Презентация. Специалисты представили первые результаты исследования о конфликтах в области. Фото: А. Соловьев.

Проблемы, волнующие жителей юга, внесли в онлайн-путеводитель Андрей Соловьев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c63/f9b/5c6c63f9b726b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c63/f9b/5c6c63f9b726b.png 2019-02-19T22:37:00+02:00 Одесса В будущем зарегистрированные пользователи смогут самостоятельно добавлять истории конфликтов из других регионов Украины

Специалисты из Одессы, Измаила и других городов Украины разрабатывают всеукраинскую интерактивную онлайн-карту конфликтов, чтобы понять, что на самом деле беспокоит людей и вызывает разногласия. Начали с юга Одесской области, но в будущем исследование обещают расширить до масштаба страны.

Разработка пилотной модели картирования социальных конфликтов на примере пяти районов юга Одесской области началась год назад по инициативе общественной организации "Региональный аналитический центр" и Программного офиса Форума гражданской службы мира (forumZFD) в Украине. Первые исследования проходили в Татарбунарском, Килийском, Ренийском, Измаильском и Болградском районах.

Методологию исследования для этого проекта разрабатывали специально. В качестве специалистов выступили как одесские социологи и ученые Одесского национального университета им. Мечникова (ОНУ), так и исследователи из других городов.

"Прежде всего нашей задачей было узнать, какие факторы становятся причиной конфликтов, что провоцирует людей", — говорит координатор проекта Светлана Гудь.

Много информации участники проекта почерпнули из соцсетей, ведь именно туда сегодня идут со всеми жалобами и возмущениями.

"Также мы проводили фокус-группы с местными жителями", — говорит один из авторов методологии политолог Ярослав Католик.

Причем именно результаты опросов в пяти таких группах, состоявших как из местных активистов, которые хотят что-то изменить, так и из людей, которых рекомендовали местные чиновники, оказались наиболее показательными.

"Людям необходимо доверие, чтобы они начали говорить о том, что их действительно волнует. Они всегда отрицают конфликты, и нужно время, чтобы они заговорили о том, что их беспокоит, но чему они не придают значения. Например, нам говорят, что нет конфликтов между национальностями, но при этом жители одного молдавского села недолюбливают жителей другого молдавского села, потому что кто-то предпочитает ездить на заработки, а кто-то — работать на земле дома", — поясняет доцент кафедры социологии ОНУ Татьяна Кривошея.

Интерактивная карта. Земельный конфликт в селе Озерном Измаильского района отметили оранжевым. Фото: rac.od.ua

ЗЕМЛЯ И МЕДРЕФОРМА. По словам исследователей, большинство конфликтов

возникает из-за аренды земли, децентрализации, опасений, связанных с недостатком ресурсов для проведения медицинской реформы, а также с экологией. А вот более подробно с результатами можно ознакомиться на сайте проекта (rac.od.ua). Согласно карте, больше всего конфликтов и спорных ситуаций зафиксировали в Измаильском районе — 36, а меньше всего в Татарбунарском — всего 6.

Самые острые отмечены оранжевым цветом (когда участники конфликта даже прибегали к использованию физической силы). Так, сюда попал этнический конфликт между жителями Измаила и ромской громадой, а также массовое сожжение повесток призывникам в селе Лиманское Ренийского района четыре года назад.

По словам исследователей, призыв в армию до сих пор беспокоит людей. Желтый цвет указывает на менее острые склоки, в числе которых оказалось перекрытие трассы Одесса — Рени жителями Болградского района из-за того, что местная власть якобы сдала их землю в аренду. Неострые конфликты отмечены белым — сейчас их большинство: от протестов против реорганизации школ и больниц и до актов вандализма в отношении памятников.

ЖИВОТНЫЕ И СВАЛКИ.

"В Татарбунарском районе людей беспокоят шакалы, которые заходят в населенные пункты. Людей пугают и бродячие собаки, а также отсутствие программы стерилизации бездомных животных. Кроме того, во всех районах людей беспокоят стихийные свалки и

выгребные ямы, а также распространение наркотиков", — констатирует Татьяна Кривошея.

С выводами исследования согласны и местные жители. Так, жительница Килии Анна признается, что ей не так важно, в церковь какой конфессии ходить или на каком языке учить детей. Гораздо больше ее волнует то, что на улицах и в парках можно регулярно найти шприцы, которые используют наркоманы, но которые никто не убирает, а речка в центральном парке застаивается из-за мусора и того, что никто уже давно не чистил русло, не укреплял берега.

Пока что на карте отмечены лишь те конфликтные ситуации, которые зафиксировали сами исследователи. Однако разработчики ресурса планируют, что в будущем зарегистрированные пользователи смогут самостоятельно добавлять истории конфликтов из других регионов Украины. По словам исследователей, это поможет любому человеку непредвзято и самостоятельно разобраться в том, что беспокоит или объединят людей.

"Это важно еще и для критического мышления и для того, чтобы избежать манипуляций", — отмечает Кривошея.

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АВТОР: Андрей Соловьев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.